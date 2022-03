Diversiteit in het jaarverslag: het schiet nog niet op

In opdracht van de NBA onderzocht The Diversity Company de jaarrekeningen van de top 20 van de Nederlandse accountantskantoren op diversiteit. In verband met de Woman Leadership Week geven zij alvast een sneek preview. Conclusie: het schiet nog niet echt op!

Karin Parmentier: ‘Diversiteit als oplossing voor het tekort aan goed gekwalificeerd personeel?‘

Onderzoekers van The Diversity Company onderzochten de jaar- en transparantieverslagen (2019 en 2020) van de top 20 accountskantoren op het thema diversiteit. Daarbij keken zij zowel naar diversiteit van de werknemers als naar het rapporteren daarover. Hoewel de presentatie van het complete onderzoek pas in het tweede kwartaal zal plaatsvinden, lichten Karin Parmentier en Mira Faas alvast een tipje van de sluier op.

Arbeidsmarkt

‘Volgens arbeidsmarktonderzoeken is er in de sector een structureel tekort aan goed gekwalificeerd personeel. Daar zou je als kantoor goed op in kunnen spelen door meer diversiteit te zoeken,’ aldus Parmentier. ‘Daarnaast ligt de kwaliteit van het accountantsberoep onder een vergrootglas. Diversiteit en inclusiviteit helpen ook om de mate van kwaliteit te vergroten.’

Vrouwelijk werknemers

Faas gaat inhoudelijk in op het onderzoek. ‘Hoe kleiner een organisatie, hoe minder informatie je hierover in het jaarverslag terugvindt. Wat wel opvalt: hoe kleiner de organisatie, hoe groter het percentage vrouwen (figuur 1).

2019 2020 OOB 40% 41% Groot 42% 45% Middelgroot 48% 46% Figuur 1. Vrouwelijke werknemers

Topvrouwen

Wat daarnaast opvalt is dat hoe hoger je in de organisatie komt, hoe minder vrouwen er zijn (figuur 2).

2019 2020 OOB 17,2% 17,0% Groot 19,2% 19,0% Middelgroot ? ? Figuur 2. Vrouwelijke partners/directors

Mira Faas: ‘In 70 procent van de RvB’s zit geen enkele vrouw’

Kijk je daarnaast naar de raden van bestuur en de raden van commissarissen, dan doen de RvC’s het redelijk (als gevolg van wetgeving?). In 75 procent van de raden van commissarissen is meer dan 30 procent vrouw. Kijk je echter naar de raden van bestuur, dan vind je in 70 procent geen enkele vrouw. Slechts 15 procent van de RvB’s heeft meer dan 30 procent vrouwen en mannen. Het schiet dus nog niet erg op met vrouwen in hogere functies.

Comply or explain

De onderzoekers keken ook of de kantoren uitleg gaven over het gebrek aan diversiteit of over beleid om hier verandering in te brengen. Helaas blijkt hier ook nog veel te verbeteren. Naar de redenen blijft het dus gissen.

Als accountants de jaarverslagen van anderen moeten beoordelen op dit soort niet-financiële topics, lijkt het een goed plan om zelf het goede voorbeeld geven!

