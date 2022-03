DORA moet digitale innovatie in de financiële dienstensector ondersteunen

De Europese financiële dienstverleningssector digitaliseert in hoog tempo. Financiële instellingen en hun klanten plukken de vruchten van cloudtechnologie zoals een grotere veerkracht, betere beveiliging en innovatie op schaal. Het EU-voorstel voor een Digital Operational Resilience Act (DORA) beoogt de invoering van een nieuw regelgevend framework dat van invloed zal zijn op de manier waarop financiële instellingen in de EU werken met cloudproviders en andere cruciale derde partijen.

Het tempo van de veranderingen in de financiële dienstensector is ongekend. De verwachtingen van financiële consumenten veranderen met dezelfde snelheid en nieuwe technologieën stellen bedrijven in staat zich snel aan te passen om aan deze nieuwe behoeften te voldoen. Als gevolg hiervan is het financiële ecosysteem voortdurend in ontwikkeling, waarbij nieuwe spelers de markt betreden en gevestigde spelers hun bedrijfsmodellen heroverwegen. Organisaties van elke omvang herdefiniëren hun bedrijfsaanpak om klantgerichtheid, flexibiliteit en diensten te bieden die zij nodig hebben om concurrerend te zijn en te groeien.

De cloud stelt financiële instellingen in staat te experimenteren

De cloud is een essentieel onderdeel van deze benadering geworden. Het stelt financiële instellingen in staat te experimenteren met nieuwe ideeën en nieuwe producten en diensten te lanceren zonder te hoeven investeren in dure en verouderde infrastructuur, die in de meeste gevallen niet is opgewassen tegen de uitdagingen van een steeds meer gedigitaliseerde financiële dienstverleningssector.

Beste technologie

In haar Digital Finance Strategy stimuleert de Europese Commissie digitale innovatie in de sector. Veel organisaties reageren hierop door cloudtechnologie te implementeren om hun bedrijf te transformeren. DORA zal een belangrijke rol spelen in het streven van de Commissie naar digitale innovatie, terwijl de lat voor veiligheid, veerkracht, prestaties en betrouwbaarheid hoger wordt gelegd. Om dit te bereiken is het essentieel dat financiële dienstverleners in de EU toegang hebben tot eersteklas technologie.

Het is van cruciaal belang dat het uiteindelijke DORA framework geschikt is voor zijn doel. Het moet de versnippering binnen de EU en tussen jurisdicties verminderen en tegelijkertijd innovatie ondersteunen en de toepassing van innovatieve ideeën aanmoedigen. Het moet ook robuust zijn in het beheer van technologierisico’s. Dit zal het concurrentievermogen van de EU op het gebied van financiële diensten op de lange termijn ten goede komen. Een wereldwijd onderling verbonden financieel systeem vereist coördinatie en harmonisatie tussen de verschillende jurisdicties. Een soortgelijk beginsel geldt voor technologie. Versnipperde vereisten zullen frictie veroorzaken en de invoering van de beste technologie door de financiële dienstensector vertragen.

DORA moet de lat voor beveiligingseisen binnen de EU standaardiseren en hoger leggen

Op hetzelfde moment dat DORA wordt geïmplementeerd, wordt de hele sector geconfronteerd met een steeds complexer landschap van cyberdreigingen waarvoor technologie cruciaal is. DORA moet de lat voor beveiligingseisen binnen de EU standaardiseren en hoger leggen. Daarnaast zijn verdere inspanningen op internationaal niveau nodig om ervoor te zorgen dat financiële organisaties niet worden geconfronteerd met elkaar overlappende en/of tegenstrijdige regelgevende stelsels.

Cruciale rol voor de cloud

De cloud is voor EU-organisaties een cruciale factor bij de ontwikkeling van capaciteiten op het gebied van AI, ML en andere technologieën. Het cloudmodel is gebaseerd op de hoogste beveiligingsstandaarden, wat betekent dat alle klanten profiteren van een veilige kerninfrastructuur die geen enkel bedrijf op zichzelf zou kunnen realiseren.

Financiële organisaties in de EU moeten toegang hebben tot dezelfde cloudtechnologie als hun wereldwijde concurrenten om in een wereldwijd speelveld te kunnen opereren en te profiteren van de hoogst mogelijke veiligheidsniveaus. Cloudtechnologie stelt financiële organisaties in de EU in staat veerkrachtig en efficiënt te zijn, en ondersteunt de digitale transformatie van de sector.

Het werk van Europese beleidsmakers om DORA in te voeren is een positieve en welkome stap. AWS werkt samen met de financiële sector aan de implementatie van DORA en stelt tegelijkertijd instellingen in staat wendbaarheid, naadloze interacties en bovenal innovatie te leveren. AWS blijft klanten in de EU en wereldwijd ondersteunen bij het innoveren en ontwikkelen van nieuwe producten en het transformeren van hun bedrijf, terwijl ze zich houden aan de hoogste beveiligings- en veerkrachtstandaarden.

