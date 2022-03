Een leven lang inzetbaar: wat u als controller moet weten

De grote maatschappelijke uitdaging is dat wij allemaal in relatief goede gezondheid oud kunnen worden. Op de werkvloer gebeurt er veel om werkenden vitaal te houden. Er is echter nog meer mogelijk. In dit hoofdstuk uit het boek Een leven lang inzetbaar beschrijven de auteurs wat werkgevers doen aan vitaliteitsbeleid, wat hun ervaringen en resultaten zijn en hoe we stimuleren en organiseren dat mensen in goede gezondheid werken en leven.

Meer specifiek gaat deze whitepaper in op:

de doelstellingen van vitaliteitsbeleid en het overheidsbeleid;

de organisatie van vitaliteitsbeleid door werkgevers;

de opbrengsten en praktijkervaringen van vitaliteitsbeleid;

de kansen voor een vitaal Nederland.

