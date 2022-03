Een leven lang inzetbaar?

Duurzame inzetbaarheid is in Nederland een belangrijk thema geworden, aangezien we te maken hebben met complexe uitdagingen en transities op onze arbeidsmarkt. Denk hierbij aan de vergrijzing en ontgroening van werkenden, flexibilisering en technologische innovatie van arbeid, nieuwe hybride werkvormen die zijn ontstaan, en tegelijkertijd de toenemende tekorten van personeel in sectoren als zorg & welzijn en onderwijs.

Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies? In dit handboek willen we u als werkgever, (lijn)manager, personeelsfunctionaris of als individuele werknemer bewustmaken van het belang van het bewaken van inzetbaarheid in de loopbaan en verder op weg helpen met het doorgronden van het thema. We leveren samen met veel verschillende auteurs een overzicht van wat er bekend is in Nederland over het thema duurzame inzetbaarheid.

Meer specifiek staan we stil bij onderwerpen als:

Wat is duurzame inzetbaarheid en duurzaam werk?

Hoe meet Nederland duurzame inzetbaarheid?

Welke wet- en regelgeving of initiatieven met sociale partners zijn van belang in relatie tot het thema duurzame inzetbaarheid?

Is de duurzame inzetbaarheid in Nederland te kwalificeren (in termen van goed of slecht)?

Zijn ouderen minder duurzaam inzetbaar dan jongeren?

Wat weten we uit eerder onderzoek over het thema duurzame inzetbaarheid?

Wat is de rol van humanresourcemanagement en de relatie tussen werknemer en werkgever in het duurzaam inzetbaar houden van ouder wordende werknemers?

Welke rol kan ‘job crafting’ spelen in het duurzaam inzetbaar houden van werkenden?

Wat zijn mogelijke doorwerkroutes voor 65-plus werknemers en welke activiteiten ondernemen zij in hun vrije tijd?

Participatiewet: wat kunnen we leren van praktijkvoorbeelden van sociaal ondernemers?

Wat kunnen we leren uit ‘best practice’-voorbeelden van VNO-NCW, AWVN, Achmea, Preventned, Lifeguard, Nationale Nederlanden, gemeente Den Haag, Radboudumc en Loyalis?

Hoe ziet een integraal duurzaam inzetbaarheidsbeleid eruit?

Vitaliserend leiderschap en vitaliteitsmanagement: wat is het precies?

Hoe weerbarstig is de praktijk?

Zijn er speciale aandachtspunten voor kwetsbare werknemers?

Het boek is geschreven voor met name werkgevers, (lijn)managers en personeelsfunctionarissen. Maar ook voor de individuele werknemer zelf of de werkzoekende is het een bron van informatie die kan helpen bij het bewaken en verder vormgeven van de duurzame inzetbaarheid gedurende de gehele loopbaan. Bovendien is het ook geschikt voor hbo- of wo-studenten die meer over het onderwerp willen weten in het kader van hun studie, of er met het oog op hun toekomstige arbeidsmarktverkenningen zelf actief mee aan de slag willen gaan.

Voor deze derde geheel herziene druk van het handboek hebben wij bovendien een nieuw werkboek ontwikkeld, dat naast de hoofdstukken uit het handboek te gebruiken is voor toepassing in de praktijk. U kunt daarom zowel in het handboek als in het werkboek veel praktische tips vinden over relevante interventies, ‘best practices’ en het implementeren van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Het handboek heeft een wetenschappelijk karakter door zoveel mogelijk theoretische inzichten weer te geven en ‘evidencebased’- gegevens uit de praktijk te presenteren. Het werkboek sluit mooi aan op de thematieken in het handboek en geeft de lezer handvatten om de opgedane kennis en inzichten in het werk toe te passen en duurzame inzetbaarheid zo verder vorm te geven.

De vraag is echter hoe het thema duurzame inzetbaarheid concreet gemaakt kan worden in de praktijk. In dit werkboek vindt u relevante opdrachten die passen bij de inhoud van de hoofdstukken uit het handboek Een leven lang inzetbaar? – Duurzame inzetbaarheid (derde geheel herziene druk).

Dit werkboek is speciaal ontwikkeld om professionals en studenten te helpen in het concreet maken van initiatieven of activiteiten in relatie tot het thema duurzame inzetbaarheid in de praktijk. Het omvat 28 relevante opdrachten, extra ontspanningsoefeningen en een bonusbijlage Walk & Talks

om wandelend met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te kunnen gaan. Via de oefeningen in het werkboek en het lezen van de inhoud uit het handboek leert de professional relevante visies, theorieën en voorbeeldinterventies of integrale praktijken toe te passen op de eigen praktijkcontext. Door het uitwerken van de oefeningen leert de professional dat lezen, leren of

denken over het thema duurzame inzetbaarheid nog niet hetzelfde is als het thema toepassen in de praktijk. U vindt in dit werkboek 28 verschillende opdrachten en relevante oefeningen (gericht op macro-, meso- of micro-medewerkersniveau) om van denken naar doen te gaan en proactief met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Over de auteur

Prof. dr. Annet H. de Lange is werkzaam als lector Human Resource Management aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en als bijzonder hoogleraar Succesvol ouder worden op het werk aan de Open Universiteit. Verder is zij als visiting professor verbonden aan de afdeling Psychologie van de Coruna Universiteit in Spanje, de afdeling Psychologie van de NTNU Universiteit Trondheim en aan de Hotel School of Management van de Universiteit van Stavanger in Noorwegen. Sinds 2011 is zij voorzitter van het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid en als redacteur betrokken bij diverse handboeken over thema’s als: toekomst van werk en duurzame inzetbaarheid. Zij is lid van diverse redacties van internationale peer-reviewed tijdschriften en begeleidt promovendi op het thema duurzame inzetbaarheid. Sinds 2020 is zij research forum chair van de European Academy of Occupational Health Psychology.

