“Elke organisatie moet een plaats creëren waarin generaties zich thuisvoelen”

De omgeving waarin organisaties acteren is onderhevig aan grote veranderingen. De steeds kritisch wordende maatschappij en share- en stakeholders dwingen hen om transparanter te worden over hun doen en laten. “Voor elke organisatie is het de uitdaging om een plaats te creëren waarin generaties zich thuisvoelen en waar gedeelde waarden tot hun recht komen”, zegt Marilijn Boumeester, merk-, contentstrateeg en auteur.

Boumeester deelt haar visie in haar nieuwste boek Van hoofdkantoor naar hartszaak. “Het is noodzaak dat je als organisatie leert kijken naar jezelf als bieder van bepaalde oplossingen voor problemen die je mogelijk zelf hebt gecreëerd. Dat is een holistische kijk en past bij iedereen die in een organisatie werkt en het beter wil doen.”

Transparante organisaties

De tijd dat het hoofdkantoor bepaalt welke koers de organisatie gaat varen is voorbij. “Die boodschap was vaak niet transparant en niet duurzaam. We gaan nu naar een maatschappij waarin je te maken krijgt met transparante organisaties. Die met de poten in de modder staan en de klauwen in de maatschappij. Organisaties die transparant zijn over hun doen en laten en die ook antwoorden geven op vraagstukken die spelen in de maatschappij. Over hoe je in de wedstrijd zit, communiceer je heel duidelijk met klanten, medewerkers, partners, stakeholders en iedereen die betrokken is bij de organisatie.”

“Het is noodzaak dat je als organisatie leert kijken naar jezelf als bieder van bepaalde oplossingen voor problemen die je mogelijk zelf hebt gecreëerd”

Normen en waarden

Het is in dat licht dat organisaties kritisch moeten kijken naar hun basishouding, stelt Boumeester. “Stel jezelf de vraag: Wat zijn onze normen en waarden en hoe vertalen we die naar de praktijk? Passen die nog in de huidige maatschappelijke conjunctuur? Zijn ze oud en moeten ze worden herzien? Daarbij is het ook belangrijk om te kijken of je businessmodel niet alleen maar draait om geld, maar of ook andere waarden een rol spelen. Je moet anders naar je vermogen kijken dan alleen via het perspectief van geld. Een organisatie heeft het vermogen om dingen te veranderen, maar heeft ook vermogen nodig om iets te kunnen doen. Aan de andere kant: het is makkelijk om geld te verketteren, maar je hebt beide nodig. Paul Polman, voormalig topman van Unilever, is daar al jaren mee bezig. Dat laat ook zien hoe lastig dit onderwerp is. Het is nooit ‘af’. Hij zegt dat het binnen organisaties niet alleen om geld moet draaien, maar dat bedrijven ook maatschappelijke problematiek kunnen aanpakken. Denk aan de opwarming van de aarde.”

Een dergelijke aanpak is niet eenvoudig, beseft Boumeester. “Je moet leren omgaan met complexiteit. Niet iedereen in een organisatie heeft van de meet af aan hetzelfde idee voor ogen. Er zitten verschillen tussen medewerkers en ook tussen partners en share- en stakeholders. De nieuwe generatie medewerkers stelt andere eisen dan de oudere generatie die mogelijk vast blijft houden aan de oude normen en waarden.”

Marilijn Bouwmeester: “Dark horses blijven er altijd, maar ze zijn in de toekomst wellicht in de minderheid”

Do or die

Organisaties die vast blijven houden aan het oude denken, betalen uiteindelijk ergens de rekening. “Het is heel tragisch, maar het is do or die. Vaak hebben organisaties met oude ideeën heel traditionele besturen. Hiërarchisch en topdown. En die organisaties trekken mensen aan met een traditionele mindset. Als iedereen weet dat je je bij zo’n organisatie dood werkt, maar het geld binnenstroomt, blijft het mensen van hetzelfde pluimage trekken. Die zeggen niet: Moeten we niet ook meer naar stakeholdersbelang gaan kijken?”

En zodra een organisatie vanuit intrinsieke motivatie niet verandert, kan de druk dus ook van buiten worden opgelegd, zegt Boumeester. “Sommige jonge investeerders kijken heel kritisch naar de informatieverstrekking en de duurzaamheidsprincipes van organisaties. Ze kijken naar je organisatie vanuit het oogpunt: hoe heet is mijn portofolio van aandelen? In hoeverre drukt mijn geld op algemeen welzijn? En als dat zo is, willen ze er misschien van af of stappen ze niet in. Maar vergeet ook niet dat shareholders zich kunnen gaan roeren.”

Dark horses

Het is echter een utopie dat alle organisaties binnen de lijntjes kleuren. Boumeester: “Dark horses blijven er altijd, maar ze zijn in de toekomst wellicht in de minderheid. We doen het nooit voor honderd procent goed. Er blijft altijd wel iets knellen. En dat moet ook. Zoals de biologen het ook zeggen: we balanceren in de natuur altijd op de rand van de chaos. Als dingen niet slecht gaan, weet je ook niet hoe iets goed moet. Ik zeg niet dat het noodzakelijk is dat er slechte organisaties zijn, maar de benchmark goed of slecht zal er altijd zijn. Of grijs, want er zijn heel veel organisaties die het stempel grijs dragen.”

Van hoofdkantoor naar hartszaak Marilijn Boumeester haar nieuwste boek heet Van hoofdkantoor naar hartszaak. Dit boek gaat in op wat waarden zijn (sociaal, organisatorisch, economisch) en hoe ze werken, in het algemeen en specifiek voor je organisatie. Hoe vertalen waarden zich naar mensen (normen, deugden, ethiek) en wat breng je als organisatie naar buiten? Hoe en waar begin je met de in- en uitvoer van waarden? Hoe zijn die zichtbaar, waar en wanneer? Ook vind je in dit boek een toetsing hoe je organisatie omgaat met complexiteit. Denk daarbij aan je ambitie om een bredere maatschappelijke positie in te nemen in plaats van een puur economische binnen een snel veranderende maatschappelijke context. En ook hoe je meer een hartszaakhouding kunt ontplooien door omgevingsbewuster te werken. Je bedrijfsomgeving is een veeleisende raadgever. Of dat nu je zakenpartners zijn, je lokale omgeving, je afzetmarkten of de maatschappij. Dan kun je maar beter zicht hebben op je eigen houding om te weten wat jouw positie daarbinnen is, en hoe je dat kunt laten zien.

Betrokkenheid houden

Niet alleen voor de buitenwacht is het belangrijk om te weten waar een organisatie voor staat, ook de medewerkers zelf moeten dit weten. “Train je medewerkers en maak hen bewust wat je doet, wat de arbeidsethos is. Het is raar, maar daar moet je je mensen continu betrokken bij houden. Dit is handig om te doen en dit niet. Er zijn organisaties die er een vak van hebben gemaakt en hun medewerkers continu scherp houden. Zij werken op een bepaalde manier en doen dat om een bepaalde redenen. Zij worden gelauwerd om de duidelijke waarden die ze uitdragen en ethisch daar goede beslissingen op nemen. Ook bij de onboarding van nieuw personeel is het narratief van een organisatie van groot belang.”

Door duidelijk te zijn waarvoor je staat als organisatie, kun je goed handelen als er ethisch iets begint te knagen. Boumeester: “Er zijn organisaties die ernstig in de verdrukking zijn gekomen omdat er schandalen naar buiten kwamen die haaks stonden op hun bedrijfsethiek. Die opeens volledig anders handelen dan waarvoor ze stonden en niet erkenden dat ze fout zaten. Als je waarden in jouw ogen valide genoeg zijn, kun je zeggen ‘we fucked up’. Durf dat ook te doen en ga ermee aan de slag. Wegmoffelen wat je fout doet is ethisch gezien, en dan druk ik me nog zacht uit, niet handig. Reactief reputatiemanagement is in mijn ogen iets van het verleden. Dan moet je je reputatie zien te managen. Lastig. Succes daarmee in deze tijd!”

Een ziel

Om dit onderwerp te laten landen in de organisatie is het nodig om een persoonlijke setting te creëren, zegt Boumeester. “Iedere organisatie heeft een persoonlijkheid, een ziel. De ziel zijn de mensen, maar ook de waarden waar je bedrijf uit is ontstaan. In mijn boek schrijf ik: ‘Lang was het doel van ondernemingen het opporren van aandeelhouderswaarde. Moderne ondernemers zullen buiten allerlei kaders treden. Ze treden zowel naar buiten als naar binnen om waarde toe te voegen anders dan in geld. Je eigen succes wordt in toenemende mate afhankelijk van de waarde die je creëert van je omgeving, je mensen en de maatschappij. En dat creëert anders denken. Dat is leuk, want dat heeft te maken met creativiteit.”

“Begin met toegankelijk te zijn. Verlaag de drempel en voeg de waarde toe waar jij jezelf de kans ziet. Iedereen kan wel een Ben & Jerry of Patagonia willen zijn, maar dat is helemaal niet realistisch. Je handelt vanuit de consultatie die jij hebt neergezet. Van daaruit moet je kijken waar je anders kunt opereren. Daar haal je je waarden uit wat je wil en ben daar transparant over. Dat is het begin als je het als organisatie beter wilt doen. Als je problemen hebt, ontken ze dan niet. Als je een zwerende teen hebt en naar de dokter gaat, maar daar ontkent dat dat zo is, kan de dokter je niet vertellen wat je eraan kunt doen.”

Volg Executive Finance op LinkedIn!