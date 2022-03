Esther Nooijen, voorzitter VRC: ‘Blijf ontwikkelen: it’s the only way!’

‘Wat doet een controller eigenlijk?’ Vaak heeft ze dat moeten uitleggen. En dan geeft ze vaak het voorbeeld van een eerste controller in een bedrijf wat uit zijn voegen groeit, die de Finance functie flink verstevigt. We spreken Esther Nooijen, de nieuwe voorzitter van VRC. ‘Gelukkig weten veel mensen wèl wat een controller doet en hoe ze waarde toevoegen. De arbeidsmarkt voor controllers is goed. Toch is het beroep flink in ontwikkeling en dat is de reden dat komend jaar een groot onderzoek met Nijmegen School of Management, onder leiding van prof. dr. Frank Hartmann, van start gaat. Met als uiteindelijk doel: een updated Beroepsprofiel van de controller.’

Esther Nooijen is sinds 28 september 2021 de nieuwe voorzitter van de Vereniging van Registercontrollers (VRC). Ze begon als lid van de commissie handhaving & ethiek, waarna ze in mei 2020 tot het bestuur van de vereniging toetrad. Ze gaf in die hoedanigheid mede vorm aan de nieuwe missie, visie en strategie die toen werd neergezet. Langs de assen van digitalisatie, duurzaamheid en innovatie maakt de vereniging de RC-titel, die ook wel de Executive Master of Finance & Control wordt genoemd, maatschappelijk relevanter. Nooijen: ‘Duurzaamheid omdat de registercontroller ook zijn of haar rol kan pakken in de nieuwe impacteconomie. Door het neerzetten van management control op niet-financiële informatie.

Arbeidsmarkt en veranderende rol controller

‘De arbeidsmarkt is goed. Er is heel veel vraag naar controllers,’ aldus Nooijen. ‘Al moet ik nog vaak uitleggen wat een controller doet,’ lacht ze. ‘Gelukkig zijn er ook genoeg partijen die heel goed begrijpen waar een goede controller waarde toevoegt. Er komen dan ook veel vacatures voorbij. Maar je ziet dat het beroep erg in ontwikkeling is. De controller die wat meer weet over digitalisering, duurzaamheid of innovatie heeft een pre. Naast de reguliere taken die je in een vacatureprofiel ziet, wordt daar vaak naar gevraagd. En waar nieuwe generaties hier in hun opleiding misschien al kennis mee gemaakt hebben, is permanente educatie voor de oudere populatie controllers dus heel belangrijk om aangehaakt te blijven.’

Beroepsprofiel voor de controller

Het komende jaar zal voor de nieuwbakken voorzitter in het teken staan van een groot onderzoek naar de controller in alle sectoren. Nooijen: ‘Het Beroepsprofiel voor de cfo van de toekomst gaan we doortrekken naar een Beroepsprofiel voor controllers van de toekomst.’ De vereniging gaat in een onafhankelijk onderzoek staven hoe ontwikkelingen in de markt, samen met onder andere de leden van VRC, het controllersvak veranderen. om erachter te komen wat daar speelt. ‘Wat betekent digitalisering bijvoorbeeld voor een controller? Er valt heel veel te leren: over ethiek, de impacteconomie, digitalisering en beyond budgeting. Het vak verandert in snel tempo. We worden geacht om naast financiële rapportages, ook niet-financiële rapportages te maken. Dan moeten we er wel veel meer van afweten. En dat is per organisatie verschillend. Het vinden van die andere manier van prestatiemeting zie ik als een enorm grote kans,’ betoogt Nooijer. ‘Maar die trends moet je niet op je zolderkamer gaan bedenken. Die moet je echt uit de beroepsgroep zelf halen. We nemen er dan ook de tijd en de rust voor om het goed te doen. Dit hele jaar besteden we aan onderzoek, dan gaan we schrijven, waarna we voor het tweede halfjaar van 2023 een nieuw beroepsprofiel hopen te kunnen presenteren.’

Lees ook: Veranderexperts Arkesteijn en De Vries: ‘cfo moet verbinding blijven zoeken tijdens een crisis’

‘Trek eens grotere schoenen aan’

‘Ik spreek veel controllers,’ vervolgt Nooijen. ‘Van nature zijn het vrij procesmatige, precieze mensen. Ook ethisch gezien vaak helemaal aan boord. Het is een heel fijne beroepsgroep. Maar wat wij niet zo goed kunnen, is onszelf profileren. Je hebt daar praktische skills voor nodig die, zeker vroeger, niet in de opleiding zaten. Een moderne controller kan in elk geval niet om presenteren en adviseren heen als skills. Als je geen onafhankelijk advies kunt uitbrengen is dat een gemiste kans om je invloed te laten gelden. Hoe sterker je jezelf presenteert, hoe meer verantwoordelijkheden je gegund krijgt. Als je zelf af en toe grote schoenen aantrekt, door bijvoorbeeld duurzaamheidsrapportage bespreekbaar te maken, dan geef je zelf meer vorm aan je eigen baan. Kijk eens buiten je eigen stippellijntje. Dat zal nodig zijn om het beroep op langere termijn – over 5 jaar – goed levend te houden. De vraag is wat wordt er straks allemaal geautomatiseerd?’

Cijfers én het verhaal

Dat moet gebeuren terwijl de basis, het accountingdeel, fier overeind blijft staan. Nooijen: ‘Je moet de cijfers op orde hebben, maar daar ook het verhaal bij kunnen doen. Dat vraagt dat je vragen kunt stellen over de cijfers. Wat staat hier? Waarom verrichten we wel of geen metingen bij een onderwerp? Hoe betrouwbaar is deze data? Dat zijn nieuwe vragen voor (register)controllers. De functie verbreedt en je wordt geacht als gevolg daarvan, naast de cijfers, ook meer je verhaal te kunnen doen. Begin maar eens met nieuwsgierig zijn. Steek je teen maar eens in het water om te kijken wat voor soort onderwerpen het zijn.’

Lees ook: Risk return trade-off for working capital: conservatief, actief en agressief werkkapitaalbeheer

De kracht van de beroepsgroep

Het is belangrijk voor de beroepsgroep om om zich heen te kijken en zich te oriënteren op wat er gebeurt. Als controller ben je een onpartijdig persoon. Je wordt gezien als een ethisch boegbeeld. Dat is heel belangrijk. Want als je rollen gaan veranderen kun je vasthouden aan wat verdwijnt, maar je kunt ook meebewegen en er iets anders bij pakken. Sommige werkzaamheden zullen verdwijnen, maar de controller blijft nog steeds diegene die onafhankelijk kan rapporteren. Dat is de kracht van deze beroepsgroep. Neem de boekhouding en AO/IC. Dat zijn onderwerpen die in de kern van het vak zitten. Maar daarvan is het de vraag hoe dat er in de toekomst uit gaat zien. Hoeveel wordt daarvan geautomatiseerd? En welke nieuwe kennis en activiteiten komen erbij? Iedereen moet blijven ontwikkelen, het is the only way!’

CV Esther Nooijen gaat na bedrijfskunde te hebben gestudeerd in Groningen aan de slag als managementtrainee bij Unilever. ‘Op vrijdag zat ik dan voor de RC-opleiding in de klas in het gebouw van de UvA op het Roeterseiland, middenin het centrum.’ Voor Unilever komt ze terecht in Bogotá, Colombia. Wanneer de werkmaatschappij waar ze in dienst is verkocht wordt, is het tijd om een overstap te maken. Dat wordt ABN AMRO. ‘Daarmee zat ik middenin finance. Dat was een echt leuke controllingtijd.’ Royal Bank of Scotland (RBS) neemt een deel van het toenmalige ABN AMRO over. ‘Vanuit RBS was ik betrokken bij de integratie, maar dat was lastige periode omdat we van veel klanten en onderdelen afscheid namen. Ik wilde juist weer opbouwen. Dat kon in 2015 bij BinckBank waar ik, voordat de rente laag werd, het spaarproduct opzette en live bracht. In 2017 heb ik een sabbatical genomen en daarna ben ik bij de VRC aan de slag gegaan. Ik richt me voor nu vol op het voorzitterschap, maar op termijn komt daar hopelijk weer een mooie controllersbaan naast. Dan kijk ik wel hoe ik beide functies kan combineren.’

Tekst: Anja Jalink

Foto: Mariel Kolmschot Fotowerken

Dit artikel is verschenen in cm: 2022, afl. 2.

lang: en_USlang: en_US

Volg Executive Finance op LinkedIn!