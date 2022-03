Finance week: meer duidelijk over impact oorlog op economie

De komende beursweek ligt het zwaartepunt naar verwachting op donderdag. Dan worden cijfers bekendgemaakt over de economische bedrijvigheid in verschillende grote economieën. Uit de gegevens over de industrie en de dienstensector kan mogelijk opgemaakt worden wat de impact van de oorlog in Oekraïne is op het bedrijfsleven en wat dat doet met het economisch sentiment.

De afgelopen week was de stemming op de beurzen overwegend positief, geholpen door de belofte van China om de eigen economie te ondersteunen. Ook het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve viel goed. De AEX-index ging daarbij weer ver voorbij de 700-punten. Daarbij was er hoop op de financiële markten dat de gesprekken tussen Rusland en Oekraïne over een staakt-het-vuren tot resultaat zullen leiden.

Inkoopmanagersindexen

Donderdag worden de zogenoemde inkoopmanagersindexen van verscheidene landen bekendgemaakt. Dan gaat het om data uit de eurozone, maar ook van verschillende grote Europese economieën zelf. Verder volgen ook cijfers uit de Verenigde Staten. Vraag daarbij is onder andere in hoeverre de oplopende energieprijzen de bedrijvigheid in de weg zitten.

Tijdens een topontmoeting in Brussel praten regeringsleiders van de Europese Unie over eventuele ingrepen om de aardgasvoorraden weer aan te vullen. Daarnaast gaat het ook over dringende maatregelen om kleinverbruikers te helpen de stijgende energiefacturen te betalen. Een interventie in de groothandelsmarkt voor energie lijkt niet aan de orde. Vooral omdat lidstaten verdeeld zijn over de meest doeltreffende opties.

Cijfers

Verder gaat de aandacht uit naar cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen. In Nederland komt het Centraal Bureau voor de Statistiek met cijfers over de economische groei in het slotkwartaal van 2021. Dan gaat het om de tweede raming. Verder worden ook cijfers over de consumptie van huishoudens en het consumentenvertrouwen gemeld. Ook worden nieuwe cijfers bekend over de prijzen van bestaande koopwoningen.

Qua bedrijfscijfers is het komende week rustig. In de Verenigde Staten komen onder meer sportmerk Nike en techbedrijf Adobe met cijfers. In Nederland openen Royal Delft Group, de maker van Delfts blauw-porselein, winkelvastgoedinvesteerder Eurocommercial Properties en chemiebedrijf Avantium de boeken.

Fietsenfabrikant Accell en vastgoedontwikkelaar CTP maken komende week hun debuut in de MidKap, de index met middelgrote fondsen. Ze nemen de plek in van bodemonderzoeker Fugro en Eurocommercial Properties.

Volg Executive Finance op LinkedIn!