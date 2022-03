Finance week: volledige focus op Oekraïne

De aandacht op de financiële markten zal ook komende week hoofdzakelijk uitgaan naar de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne en de economische gevolgen van dat conflict. Op de aandelenbeurs in Moskou kan maandag weer in alle Russische aandelen worden gehandeld, na een wekenlange opschorting. Vrijdag komt het belangrijke banenrapport uit de Verenigde Staten naar buiten.

De Amerikaanse president Joe Biden stelde de alleenheerschappij van zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin in het Kremlin en zijn oorlogsdaden zaterdag openlijk ter discussie in een toespraak in Polen. “In hemelsnaam, deze man kan niet aan de macht blijven”, zei Biden. Het Witte Huis probeerde later duidelijk te maken dat Biden geen oproep deed om Poetin ten val te brengen, maar alleen wilde zeggen dat de Russische leider geen macht zou moeten krijgen over zijn buurlanden.

Moskou beperkt open

De beurshandel in Moskou werd eind februari opgeschort. Na de heropening op donderdag mochten beleggers slechts in aandelen van 33 bedrijven handelen. Er zijn nog wel altijd beperkingen. Zo is het beleggers verboden te speculeren op een koersdaling van Russische aandelen, bedrijfsobligaties of overheidsleningen van gemeentes en regiobesturen. De handelssessie is ook korter dan normaal en duurt maar vier uur.

Het Amerikaanse banenrapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de VS. Als de banengroei sterk tegenvalt kan de Fed mogelijk eerder geneigd zijn de rente minder snel te verhogen. De Fed is bezig met het verhogen van de rente vanwege de hoge inflatie en Fed-voorzitter Jerome Powell heeft gezegd de rente nog sneller te kunnen verhogen om zo de sterk stijgende inflatie aan te pakken.

Macro-economische cijfers

Ook komen er nog verschillende macro-economische cijfers, bijvoorbeeld over de Europese industrie en inflatie en de Duitse detailhandel. Bij de bedrijfsresultaten is er aandacht voor onder meer de Duitse coronavaccinmaker BioNTech en de Zweedse kledingketen H&M. In Amsterdam komt investeerder HAL met jaarcijfers.

De AEX-index in Amsterdam sloot vrijdag 0,4 procent hoger op 723,90 punten. De MidKap eindigde eveneens met een plus van 0,4 procent. Ook de beurzen elders in Europa gingen overwegend omhoog. De beurzen in New York eindigden ook overwegend in het groen. De olieprijzen zijn vrijdag hoger gesloten.

