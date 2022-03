Whitepaper: Financieel leiderschap

Welke coach haalt het beste uit zijn team?

Wat is leiderschap? En wat is financieel leiderschap? Welke capaciteiten zijn er nodig om de wedstrijd te winnen? ControllersMagazine en Executive Finance presenteren de inzichten van vele leiderschapsdeskundigen in deze whitepaper. Daaruit blijkt dat financiële leiders het spel moeten meespelen, maar ook dat ze moeten nagaan of zij als leider wel het best passen bij de voorliggende wedstrijd.

Wat zijn de fundamenten van leiderschap?

Leiderschap in de praktijk

Leiderschap in crisistijd

Financieel leiderschap: naar voren kijken en het spel meespelen

