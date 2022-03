Flinke stijging in totaal aantal transacties in de zorg en life sciences

Het totaal aantal transacties in de zorg en life sciences is in 2021 flink gestegen (116 in 2021 vs. 96 in 2020). Deze stijging lijkt direct gerelateerd aan de opleving van de M&A markt als geheel. Zo blijkt uit onderzoek van Deloitte Financial Advisory.

Private Equity is hierbij verantwoordelijk voor 64 procent van het totaal aantal transacties. Hiermee stijgt deze voor het zesde jaar op rij. Hierbij is opvallend dat met name een aantal pan-Europese investeerders zeer actief zijn op de Nederlandse markt, waaronder Nordic Capital, Veonet/Ober Scharrer Gruppe (oogklinieken) en Equipe (onafhankelijke medische klinieken). Het aantal transacties door internationale inkopers steeg in 2021 naar circa 40% van het totaal. Dit is een sterke stijging ten opzichte van het jaar ervoor.

Verdere groei verwacht

Het aantal transacties door investeerders zal naar verwachting ook komend jaar weer groeien. De meeste transacties van investeerders zullen te zien zijn bij overige zorgaanbieders, waarbij het veelal zal gaan om ketenvorming van onder andere tandartsen, dierenartsen, fysiotherapeuten, dienstverlening, toeleveranciers en life sciences.

