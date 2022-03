Fusies en overnames in Europa terug op pre-coronaniveau

De Europese M&A-markt is terug op het niveau van vóór de coronapandemie. Dat blijkt uit de jaarlijkse European M&A Study van internationaal advocatenkantoor CMS. Vorig jaar was er zelfs een ongeëvenaarde stijging in het aantal transacties in Europa (22 procent meer dan in 2020). Het huidige politieke klimaat brengt echter risico’s en onzekerheden met zich mee.

De CMS European M&A Study bevat een analyse over meerdere jaren van de belangrijkste juridische bepalingen in M&A-overeenkomsten. Het is de meest omvangrijke in zijn soort en is gebaseerd op een eigen database van meer dan 5.000 deals. In deze 14e editie zijn bijna 500 deals toegevoegd waarbij CMS in 2021 betrokken is geweest. Dit is een recordaantal deals voor één jaar en een weerspiegeling van de huidige M&A-hausse.

Opvallende toenames

De analyse toont aan dat in de meeste transacties normale transactievoorwaarden zijn toegepast. Met hogere earn-outs, een minder kopersvriendelijke aanpak dan in 2020 en een terugkeer naar een meer gebalanceerde risicoverdeling zoals die vóór de pandemie werd toegepast.

CMS heeft in 2021 een ongekend aantal meer deals begeleid dan in 2020 (+22%). De belangrijkste reden voor transacties is nog steeds nieuwe markttoetreders (43%). Bij meer dan een derde (36%) van de deals ging het om acquisitie van knowhow of koop-huur-transacties. Er was ook een opvallende toename van deals waarbij sprake was van acquisitie van een concurrent (32%), een stijging met 10% ten opzichte van 2020 (22%).

Optimisme over toekomstige dealactiviteit

Louise Wallace, head van de CMS Corporate/M&A Group, over het rapport: “Er is goede reden voor optimisme over de toekomstige dealactiviteit in Europa. De normale bedrijfsactiviteiten zijn in 2021 in veel opzichten hervat met meer vertrouwde patronen in transactievoorwaarden en een groeiend vertrouwen van bedrijven en beleggers. In welke mate M&A-activiteiten in 2022 zullen worden voortgezet, is afwachten. Daarbij speelt de oorlog in Oekraïne en de onzekerheid die daarmee gepaard gaat een grote rol.”

“Er is goede reden voor optimisme over de toekomstige dealactiviteit in Europa”

Roman Tarlavski, partner Corporate/M&A bij CMS in Amsterdam, voegt toe: “Wij hebben een sterk M&A-jaar en eerste twee maanden van dit jaar achter de rug waarbij de markt heel sterk is teruggekomen na een korte stagnatie in M&A-activiteit als gevolg van de pandemie. Deze verhoogde activiteit heeft zich over alle sectoren gemanifesteerd met hoge waarderingen, gevoed door de lage kosten van beschikbare financiering en de enorme hoeveelheid aan vermogen die op zoek is naar een bestemming. Deze omstandigheden gelden nog steeds en moeten dealactiviteit blijven aanjagen mits de oorlog in Oekraïne snel tot een einde komt.”

Volg Executive Finance op LinkedIn!