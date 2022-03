Herstel ransomwareaanval Crowe Foederer: schade beperkt

Accountantskantoor Crowe Foederer is hersteld van een aanval met ransomware waardoor systemen werden lamgelegd. De schade van de aanval is beperkt gebleven.

Op 9 maart geleden ontdekte het bedrijf dat systemen werden lamgelegd met gijzelsoftware. Al meteen ’s nachts werden de getroffen systemen geïsoleerd om verdere schade te voorkomen. De dienstverlening werd snel hersteld na opschonen van de omgevingen en terugplaatsen van een back-up.

Geen datadiefstal

Het onderzoek is nog in volle gang, maar het heeft er alle schijn van dat het bedrijf te maken had met een ongerichte ransomware-aanval en niet met datadiefstal door criminelen. “Onderzoek heeft tot op heden nog niet uitgewezen dat er data is gekopieerd door de aanvaller,’ meldde het kantoor vorige week. ‘Het onderzoek naar de toedracht van de cyberaanval is nog steeds in volle gang”, zegt Crowe Foederer in zijn laatste update. Diverse regionale klanten die werden bevraagd door het Eindhovens Dagblad gaven aan dat gevoelige data niet is gelekt.

Eén dag verlies

Het accountantskantoor meldt ook dat de schade van de aanval beperkt is gebleven. Er is door het optreden van de IT’ers die de aanval opmerkten maximaal één dag verlies aan data opgetreden, zo meldt Crowe Foederer.Er waren vorige week phishingmails in omloop die ogenschijnlijk namens het accountantskantoor werden verstuurd, maar dat had geen verband met de ransomwareaanval een week eerder.

