Het nabestaandenpensioen: vaak een mysterie

Het nabestaandenpensioen is onderdeel van de overeenkomst tussen werkgever en werknemer over de te verzekeren pensioenaanspraak. Op basis van gelijke behandeling kent de werkgever werknemers zowel aanspraken op ouderdomspensioen als aanspraken op nabestaandenpensioen op de pensioendatum toe. Als de werknemer gehuwd is of een (geregistreerde) partner heeft, wordt aan hem ook een aanspraak op nabestaandenpensioen bij overlijden voor de pensioendatum toegekend. Ook deze toekenning moet door de werkgever worden verzekerd.

Het begint al met de definitie van wie als nabestaande wordt beschouwd. Dat zijn namelijk de (gewezen) partner en of de kinderen die recht kunnen hebben op een partner- en/of wezenpensioen. Dat pensioen is een geldelijke, vastgestelde uitkering. De partner wordt in de Pensioenwet gedefinieerd als de (gewezen) echtgenoot, de (gewezen) geregistreerde partner of de (gewezen) partner in de zin van de pensioenovereenkomst. Die pensioenovereenkomst kan nadere voorwaarden stellen aan het ontstaan van een recht op partnerpensioen.

Pensioenregeling

Ook zal de pensioenovereenkomst moeten aangeven wie als partner en wie als wezen worden aangewezen. Hierbij speelt het begrip ‘pensioenregeling’ een rol. In de Wet loonbelasting wordt dit gedefinieerd als a) een inkomensvoorziening na hun overlijden ten behoeve van hun echtgenoten en gewezen echtgenoten, dan wel van degenen met wie zij duurzaam een gezamenlijke huishouding voeren of hebben gevoerd en met wie geen bloed- of aanverwantschap in de eerste graad bestaat (partnerpensioen), of b) een inkomensvoorziening na hun overlijden ten behoeve van hun kinderen en pleegkinderen die de leeftijd van dertig jaar nog niet hebben bereikt (wezenpensioen). De pensioenovereenkomst kan voorwaarden verbinden aan de erkenning van de partner als deze niet de echtgenoot of geregistreerd partner is. Bijvoorbeeld dat dit tijdig wordt gemeld bij de werkgever of pensioenuitvoerder en dat er een samenlevingsovereenkomst of notariële akte is.

Hindernissen

De verzekering van het nabestaandenpensioen bij overlijden voor de pensioendatum kent zo zijn hindernissen. Pensioenuitvoerders hebben vaak een eigen manier om dit risico af te dekken. De verzekeringsproducten zijn divers en het is zowel voor de werkgever als voor de werknemer niet makkelijk om de dekking te doorgronden. Elke werkgever zal volmondig beamen dat dit risico moet worden afgedekt.

Het is tevens mogelijk om de uitkeringsduur van het nabestaandenpensioen te bepalen (tijdelijk of levenslang). En niet onbelangrijk: de grondslag waarover een nabestaandenpensioen wordt toegekend, kan per werkgever verschillen (totale diensttijd of alleen vanaf de ingang van de pensioenregeling). Of de ene werkgever kent aanspraken toe op basis van middelloon en de ander op eindloonbasis.

Toekenning

De toekenning kan op veel verschillende manieren worden geregeld. Veelal wordt er in de arbeidsovereenkomst simpelweg verwezen naar het pensioenreglement van de werkgever. Of en zo ja een (gewezen) partner aanspraak kan maken op een nabestaandenpensioen wordt meestal overgelaten aan de beoordeling van de pensioenuitvoerder; dit omdat de meeste werkgevers de eigen pensioenregelingen niet goed kennen.

Alleen het besef dat er een dergelijke dekking moet zijn (of komen), is helaas niet voldoende. Bovendien is het inrichten van een pensioenregeling een samenspel tussen dat wat verzekeringstechnisch mogelijk is en de daaraan gekoppelde ‘prijs per kilo pensioen’ ofwel wat de werkgever aan een pensioenregeling wil uitgeven.

Bij aflopen overeenkomst

Voor bedrijven die niet onder een verplicht gestelde pensioenregeling vallen, is het heel gebruikelijk om de aanspraken uit de pensioenovereenkomst bij een verzekeraar of premiepensioeninstelling onder te brengen. Dit ‘verzekeren’ gebeurt op basis van afspraken die in een uitvoeringsovereenkomsten zijn opgenomen en die voor een bepaalde duur wordt aangegaan. Bij het aflopen van de overeenkomst vervallen alle verzekeringen zonder waarde, dus ook dekkingen voor het nabestaandenpensioen bij overlijden voor de pensioendatum. Voor het behoud van die dekking moeten ofwel door de werkgever ofwel door de (gewezen) werknemer aanvullende acties worden ondernomen. De pensioenaanspraak is er feitelijk nog wel, die ligt vast in de pensioenovereenkomst, maar de verzekering ervan is vervallen. Grote kans dat deze risico’s bij het onderhandelen over een nieuwe uitvoeringsovereenkomst niet goed worden meegenomen. Ik raad werkgevers aan het niet zover te laten komen.

Auteur: Mr. A.P.J.G.M. (Ton) Roebroek CPL

Dit artikel is verschenen in F&A Actueel 2022, afl. 3.

