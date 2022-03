Hoge Raad trekt winstgrens op voor stichtingen en verenigingen

Stichtingen en verenigingen kunnen onder bepaalde omstandigheden belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Kort gezegd is een dergelijke entiteit belastingplichtig indien en voor zover de stichting een onderneming drijft. Onder het drijven van een onderneming wordt mede verstaan het in concurrentie treden met andere ‘belaste’ ondernemingen.

Vrijstelling

Als de winst van een dergelijke ‘belaste’ stichting of vereniging echter onder de zogenoemde ‘winstgrenzen’ blijft, is een algemene vrijstelling van rechtswege van toepassing. De vrijstelling werkt als volgt:

Overschrijdt de winst van de stichting of vereniging in een jaar het bedrag van 15.000 euro niet (eerste winstgrens)? Dan is de vrijstelling van toepassing.

Bedraagt de winst in het desbetreffende jaar meer dan 15.000 euro? Dan is de vrijstelling toch van toepassing als de winst van dat jaar zelf samen met de winsten van de vier voorafgaande jaren niet meer bedraagt dan 75.000 euro (tweede winstgrens).

Bij de toepassing van de winstgrenzen worden resultaten uit verliesjaren op nihil gesteld.

Minder dan 5 jaar actief

De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat de tweede winstgrens van 75.000 euro ook geldt voor stichtingen en verenigingen die minder dan vijf jaren actief zijn. Bij dergelijke entiteiten moet ieder jaar waarin de winst het bedrag van 15.000 euro overtreft een toetsing plaatsvinden. Als de winst van het betreffende boekjaar en de voorgaande boekjaren meer bedraagt dan 75.000 euro, is de vrijstelling niet van toepassing en is de stichting voor dat jaar belastingplichtig. Als de tweede winstgrens eenmaal in een boekjaar is gepasseerd, dan geldt voor de volgende boekjaren weer de vrijstelling als de winst minder bedraagt dan 15.000 euro. Dit kan situaties opleveren waarbij er in de eerste vijf jaren meer dan 75.000 euro winst wordt behaald, maar de vrijstelling alsnog van toepassing is.

Pas later een onderneming drijven

Bovenstaande geldt ook als de stichting of vereniging pas in een later stadium een onderneming gaat drijven. Toetsing aan de winstgrenzen vindt in dergelijke gevallen plaats vanaf het jaar dat er een onderneming wordt gedreven.

Auteurs: Mr. Geert de Jong en mr. Almer de Beer, Bureau Vaktechniek Fiscaal van Grant Thornton Accountants en Adviseurs (BVTFiscaal@nl.gt.com).

Dit artikel is verschenen in cm: 2022, afl. 2.

lang: en_USlang: en_US

Volg Executive Finance op LinkedIn!