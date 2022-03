Iets meer lucht voor aangesproken bestuurders bij faillissement

Bij faillissement van een bv of nv is iedere statutair bestuurder hoofdelijk aansprakelijk jegens de boedel voor het faillissementstekort, indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Deze regel, ingevoerd in 1987 als onderdeel van zogenoemde anti-misbruikwetgeving, heeft tot veel rechtspraak geleid, met name door de daarbij geldende bewijsvermoedens. Een arrest van de Hoge Raad uit zomer 2021 lijkt het voor bestuurders die aangesproken worden een klein beetje makkelijker te maken om die bewijsvermoedens te ontzenuwen. Een beknopte toelichting.

Wie bestuurder is van een bedrijf dat failliet gaat en in de drie jaar die aan het faillissement voorafgingen niet heeft voldaan aan de (in de wet opgenomen) verplichtingen om behoorlijk te boekhouden en tijdig de jaarrekening te publiceren, heeft wat uit te leggen. De curator – die tot taak heeft de failliete boedel te vereffenen en daaruit de schuldeisers te voldoen – kan zo’n bestuurder gemakkelijk hoofdelijk aansprakelijk stellen voor het boedeltekort.

E-learning: Bestuurdersaansprakelijkheid van de CFO In deze e-learning van Partner Corporate Litigation bij CMS Bart-Adriaan de Ruijter leert u alles over de bestuurdersaansprakelijkheid van de CFO en richt zich op vragen als hoe u omgaat met risicomanagement en wie waarvoor verantwoordelijk is. U krijgt verder tips ter voorkoming en beperking van claims, maar leert ook hoe eventuele schade goed wordt gedekt.

Hoofdelijk aansprakelijk

De wet helpt de curator daarbij, want bij de sinds 1987 geldende regel dat bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het boedeltekort ‘indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement’ geldt een bewijsvermoeden: als niet is voldaan aan de boekhoudplicht of de verplichting tot publicatie van de jaarrekening, staat vast dat er sprake is van ‘kennelijk onbehoorlijke taakvervulling’ en wordt bovendien vermoed dat die kennelijk onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Oorzaak faillissement

De bestuurder die zich tegen de claim van de curator wil verweren, slaagt daar slechts in als hij of zij het vermoeden weet te ontzenuwen dat de kennelijk onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Daarvoor, zo laat de rechtspraak sinds eind jaren tachtig zien, is het nodig dat de bestuurder de rechter ervan overtuigt dat het faillissement andere oorzaken heeft. Dat blijkt lang niet altijd zo makkelijk. Lang is gedacht dat voornamelijk van buiten komende oorzaken – zoals onvoorziene economische tegenslag of (vrij naar de huidige tijd) een plotseling opkomende pandemie of oorlog – kunnen worden aangevoerd ter ontkrachting van het bewijsvermoeden.

Ietsje makkelijker

Maar een recent arrest van de Hoge Raad lijkt dit ietsje makkelijker te maken. De zaak betrof een bedrijf dat gespecialiseerd was in het leggen van snelle internetverbindingen, vooral op bijzondere locaties zoals kerktorens en vuurtorens. Het ging in 2011 failliet. Drie bestuurders van het bedrijf werden door de curator aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort vanwege schending van de boekhoudplicht en omdat de jaarrekening over 2009 niet tijdig was gepubliceerd. De aangesproken bestuurders verweerden zich door te stellen dat het bedrijf failliet was gegaan doordat een (inmiddels voormalige) bestuurder kort voor het faillissement vrijwel het volledige werkkapitaal aan de vennootschap had onttrokken en per e-mail aan klanten had bericht dat twee bestuurders uit het bedrijf zouden stappen.

Collectieve verantwoordelijkheid

Terwijl de rechtbank de vordering van de curator afwees, wees het gerechtshof in hoger beroep de vordering juist toe: het hof oordeelde dat op het handelen van de voormalige medebestuurder geen beroep kan worden gedaan ter ontzenuwing van het hiervoor beschreven bewijsvermoeden. Het hof baseerde dit oordeel onder meer op de regel dat bestuurders een collectieve verantwoordelijkheid hebben voor het bestuur van de vennootschap.

Niet alleen van buiten komende oorzaken

De Hoge Raad beslist echter anders. Uit het arrest blijkt dat niet alleen van buiten komende oorzaken, maar ook handelen of nalaten van een bestuurder dat op zichzelf geen onbehoorlijke taakvervulling oplevert, het bewijsvermoeden kan ontzenuwen. Of daarvan in dit concrete geval inderdaad sprake is, moet nu door een ander gerechtshof worden beoordeeld. De Hoge Raad zet hiermee de deur iets wijder open voor ontzenuwing van het bewijsvermoeden, maar of dat de aangesproken bestuurders in déze zaak van aansprakelijkheid verlost, zal nog moeten blijken.

Auteur: Mr. H.L. (Herman) Kaemingk

Dit artikel is verschenen in F&A Actueel 2022, afl. 4.

Volg Executive Finance op LinkedIn!