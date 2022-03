“Ik wil iets betekenen voor de nóg jongere generatie die eraan komt”

Michiel van Goor is nog maar 34 jaar oud, maar draait al 16 jaar mee als financial. Sinds september 2021 is hij CFO/COO van Marktlink. Een gesprek over wat hem drijft en hoe hij aankijkt tegen de toekomst. “Ik ben niet bezig met het afstrepen van lijstjes, maar wil mezelf wel continu verbreden en verbeteren.”

Van Goors eerste baan was die van auditor bij Deloitte en dat combineerde hij met de opleiding Auditing aan Nyenrode Business Universiteit. Na vijf jaar ging hij aan de slag bij KPMG Consulting en volgde in de avonduren de master Business Administration aan de VU Amsterdam. Hij was vervolgens business controller bij Eurailscout Inspection & Analysis, was manager business control en CFO bij Dimension Data Nederland, CFO bij NTT, voordat hij aan de slag ging bij Marktlink. “Ik heb alles in mijn leven tegelijk gedaan”, erkent Van Goor. “Ik heb altijd deeltijd gestudeerd en fulltime gewerkt. In de tussentijd heb ik ook een gezin opgebouwd met drie gezonde kinderen. Het zat ook niet in mijn toolkit om stil te zitten, al probeer ik het wel. Ik probeer meer rust in te bouwen, maar ben ook altijd bezig.”

Het goede moment

Van Goor begon zijn carrière dus als auditor. “Dat was een heel leerzame periode, maar in mijn ogen is het ook een vrij beperkt vakgebied. Het is veel achteromkijken en dossiervorming. Om mezelf te verbreden heb ik de stap gemaakt naar consulting en op een gegeven moment begon het bij mij te knagen. Ik wil het bedrijfsleven in. Bij Dimension Data, de voorloper van NTT, kreeg ik uiteindelijk de kans om CFO te worden. Ik was op het goede moment daar.”

“Het zat niet in mijn toolkit om stil te zitten, al probeer ik het wel”

Processen volgen

Van Goor erkent dat het voor hem een zoektocht is geweest of hij op de juiste plaats zat. “Ik heb mezelf afgevraagd: Ben ik echt met de dingen bezig die ik leuk vind? Ik heb vijftien jaar bij grote bedrijven gewerkt, waaronder NTT. Dat is een megabedrijf. Daar werden vragen gesteld vanuit de groep, die via de regio naar Nederland kwamen. Ik was weliswaar CFO van Nederland, maar vond het te groot. Het was een leuke baan, maar het stond me tegen dat ik allerlei processen moest volgen.”

Hoewel Van Goor niet de intentie had om te vertrekken bij NTT, verruilde hij het IT-bedrijf toch voor Marktlink. “Ik kende het bedrijf vanuit mijn tijd bij Deloitte. Ik ben daar toen op kennismaking geweest om te onderzoeken of het M&A-vak iets voor mij was. Het was een interessant gesprek, maar het was toen niet het goede moment.” Tien jaar later kwam het alsnog tot een samenwerking. “Ik zag op LinkedIn dat ze een CFO zochten en de functie sprak me aan. Een kleiner bedrijf, maar met de ambitie om te groeien en definitief de stap te zetten naar het buitenland.”

Aan de stuurknuppel

De 34-jarige Van Goor vult zijn rol als CFO nu anders in dan voorheen. “Ik zit zelf aan de stuurknuppel. In een grote corporate ben je een onderdeel van en zit er nog een CFO boven je en misschien daarboven nog één. Dan is dit gewoon een verademing. We nemen gezamenlijk een besluit en voeren dat direct uit. Voorheen moest ik, als ik een nieuwe functie wilde creëren, eerst langs de OR en een vacaturetekst schrijven. Vervolgens moet je intern medewerkers kunnen laten solliciteren, terwijl je eigenlijk al wist wie je op de positie wilde hebben. Het zijn eigenlijk processen voor de bühne. Nu kan ik iemand op een positie zetten, zonder al te ingewikkelde processen te volgen. Ik kijk zeker positief terug op mijn vorige werkgevers en heb daar veel geleerd. Maar ik merk nu ik een aantal maanden bij Marktlink zit, dat het ondernemende veel meer bij mij past. Het geeft een totaal andere energie.”

“Ik ben niet bezig met het afstrepen van lijstjes, maar wil mezelf wel continu verbreden en door blijven ontwikkelen”

Door blijven ontwikkelen

Van Goor is ambitieus en is zeker nog niet uitgeleerd. “Ik ben niet bezig met het afstrepen van lijstjes, maar wil mezelf wel continu verbreden en door blijven ontwikkelen. Op de korte termijn, dat is voor mij vijf jaar, ligt mijn toekomst bij Marktlink. We willen doorgroeien en een stap maken in Europa en misschien zelfs daarbuiten. Als CFO wil ik die groei graag faciliteren. Een andere ambitie is dat ik misschien ergens eigenaar of aandeelhouder wordt. Dat is mogelijk een volgende stap. Of wellicht een CEO-rol in de toekomst. Maar ik ben niet iemand die zijn carrière plant. Als ik terugkijk naar alle stappen die ik heb gezet, dan is ook timing belangrijk geweest. Door gebruik te maken van mijn netwerk. Het is geluk, gecombineerd met hard werken en af en toe streng zijn voor jezelf. Het lastige voor mij is, ik ambieer veel te veel en dan komt er altijd wel iets op mijn pad wat ik tof vind.”

Helpende hand

Van Goor heeft één ambitie die boven alles uitstijgt. “Ik wil vooral iets betekenen voor de nóg jongere generatie die er aankomt. Ik heb natuurlijk veel geleerd en dingen meegekregen van de oudere generatie en wil dit doorgeven. Ik hoop jonge ondernemers, beginnende CFO’s of managers te helpen door hun vragen te beantwoorden. Hoe je aan jezelf kunt werken om je doelen te bereiken. Maar anderzijds ook om hen operationeel en financieel te helpen groeien. Dat lijkt mij heel mooi.”

Michiel van Goor: “Er zijn in bestuurlijk Nederland te veel vijftigplussers” Foto: Fotostudio Wick Natzijl

Voorbeelden

Zoals Van Goor aangaf, is hij ook nog niet uitgeleerd. “Ik haal mijn inspiratie van mensen dichtbij mij. Zo zijn er bijvoorbeeld drie managing partners bij Marktlink waar ik tegenop kijk. Hun creativiteit, drive en blik op de wereld als ondernemer, inspireert mij. Zij dromen groot, stoppen niet bij een driejarige forecast en stralen dat altijd uit. Veel mensen willen ondernemer worden, maar er zijn er maar weinigen die erin slagen om het werkelijk te worden. Daar kijk ik tegenop en ik kan veel van hen leren.”

Generatiekloof

Van Goor heeft als jonge financial de kans gehad om stappen te zetten in zijn carrière en door te groeien tot de positie die hij nu heeft. “Ik hoop dat dit voor meer mensen is weggelegd, want ik zie het nog te weinig. Er is een duidelijke generatiekloof. Er zijn in bestuurlijk Nederland te veel vijftigplussers. Natuurlijk, je moet meters maken, op je bek gaan en veel leren. Maar we overdrijven wel heel erg en houden vast aan het adagium: als iemand een bepaalde leeftijd en titel heeft, geeft dat zekerheid.”

“De samenleving vergrijst en dat geldt ook zeker voor het bedrijfsleven. Het is hét moment om de jongere generatie veel eerder meer verantwoordelijkheden te geven dan dat we dat vroeger deden. En vooral niet te denken dat je eerst heel lang moet werken en als je dan vijftig wordt, mag je bovenin meedraaien. Maar hier ligt ook een verantwoordelijkheid voor de oudere generatie. Zij moeten de jeugd meer bij de hand nemen en hun kennis en kunde delen. Maar absoluut, de jeugd heeft de toekomst.”

