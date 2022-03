Inflatie daalde licht naar 6,2 procent, maar nog altijd zeer hoog

De Nederlandse inflatie is vorige maand uitgekomen op 6,2 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is de eerste daling sinds midden vorig jaar toen de energieprijzen begonnen te stijgen. Die toename lag in februari echter wat lager dan in januari, toen de inflatie voorlopig piekte op 6,4 procent.

Afgezien van energie werden ook zaken als meubelen en voeding duurder. De prijzen voor mobiele telefoons daalden echter en ook onderwijs werd wat goedkoper.

Mogelijk geen goed beeld

Inmiddels zijn de prijzen voor gas en olie verder gestegen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Omdat de energieprijzen al maanden een belangrijke rol spelen bij de berekening van de inflatie, gaat het CBS onderzoeken hoe die meetellen in de berekening van de inflatie. Omdat de energieprijzen die Nederlandse huishoudens betalen niet maandelijks bewegen, geeft het inflatiecijfer mogelijk geen goed beeld van de prijsstijgingen die consumenten echt voelen, geeft het statistiekbureau aan.

Eerder had het CBS al bekendgemaakt dat de inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode in februari gedaald was. Volgens die berekening kwam de geldontwaarding uit op 7,2 procent. Het belangrijkste verschil tussen de twee methodes is dat de kosten voor het wonen in de eigen woning niet worden meegeteld in de Europese methode.

Volg Executive Finance op LinkedIn!