Investeerder HAL wil baggeraar Boskalis overnemen

Investeerder HAL wil baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis overnemen. HAL is al grootaandeelhouder en zou de onderneming, die vorig jaar onder meer betrokken was bij het bergen van het enorme vastgelopen containerschip Ever Given op het Suezkanaal, graag helemaal inlijven.

Op Boskalis wordt in zijn geheel een prijskaartje geplakt van 4,2 miljard euro. Dat is niet het bedrag dat HAL zou betalen, want de investeerder stak al in 1989 geld in Boskalis en heeft momenteel een belang van ruim 46 procent in Boskalis in handen.

Hoe realiseert u de perfecte overname? Meld u aan voor de Masterclass Fusies & Overnames.

HAL is een beursgenoteerde onderneming die investeert in verschillende bedrijven. Tot vorig jaar had HAL ook een meerderheidsbelang in optiekconcern GrandVision, bekend van brillenketen Pearle. Maar dat is voor miljarden euro’s verkocht.

Speculaties

Volgens topman Peter Berdowski van Boskalis waren er na die miljardendeal al speculaties in de markt dat HAL zijn belang in de baggeraar wellicht zou willen uitbreiden. Maar toen HAL hem eerder deze week informeerde over het bod kwam dat toch als een verrassing. Berdowski kan nu daarom nog niet inhoudelijk reageren, al kan hij wel zeggen dat HAL tot nu toe altijd een “zeer loyale, prettige aandeelhouder” is geweest.

Zorgvuldige overweging

Komende tijd willen het bestuur en de commissarissen van Boskalis het voorstel zorgvuldig overwegen. Daarbij zullen ze ook externe adviseurs in de hand nemen, bijvoorbeeld om te kijken of de 32,50 euro per aandeel, die HAL wil neertellen, een “fair bod” is voor kleinere aandeelhouders.

HAL laat in een verklaring weten de huidige koers van Boskalis te ondersteunen. Ook op het gebied van werkgelegenheid zou alles hetzelfde blijven. Volgens de investeerder is het met het oog op de toekomst beter als Boskalis niet meer beursgenoteerd is. Dan zou het bijvoorbeeld makkelijker worden om overnames te doen.

Volg Executive Finance op LinkedIn!