Ivo Arnold: Het permanente crisisbeleid van de ECB

Waar zal Lagarde ons binnenkort mee verrassen? Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank (ECB), bagatelliseerde lange tijd de oplopende inflatie. In februari echter, erkende ze plotseling het probleem van de stijgende inflatie, en verklaarde dat een renteverhoging in 2022 niet kan worden uitgesloten. Een week later verraste ze ons opnieuw, door haar eerdere uitspraak af te zwakken.

Ivo Arnold, hoogleraar monetaire economie aan Erasmus School of Economics, beargumenteert waarom het onvoorspelbare gedrag van Lagarde het vertrouwen in en de stabiliteit van het financiële systeem kan aantasten.

Communicatie

Arnold stelt dat een centrale bankier niet onvoorspelbaar moet zijn, maar vertrouwen en stabiliteit moet uitstralen. Om dit te bereiken moet een centrale bankier in staat zijn om helder en stabiel te communiceren. Dit is iets waar Lagarde nog niet voldoende in is ontwikkeld.

Moeilijke situatie

De hoogleraar legt uit wat de redenen zijn voor de verandering in het gedrag van Lagarde. Voor de oorlog in Oekraïne bloeide de economie en was er dus behoefte aan een hogere rente. Maar met de oorlog in Oekraïne is de taak van de ECB niet meer zo eenvoudig. Enerzijds zorgen de stijgende energieprijzen voor een vergroting van het inflatieprobleem. Anderzijds zorgt de oorlog in Oekraïne voor lagere groeicijfers in de Europese economieën. De ECB staat dus voor een dilemma: een renteverhoging kan het inflatieprobleem terugdringen, maar dat zou de kans op een dreigende recessie vergroten. Bovendien kan het verhogen van de rente de paniek op de toch al bange financiële markten vergroten. Arnold concludeert dat de ECB zich moet richten op haar primaire taak; prijsstabiliteit. De ECB moet dus doorgaan met het normaliseren van het monetaire beleid, inclusief een renteverhoging.

Structureel crisisbeleid

Arnold benadrukt dat de oorlog in Oekraïne niet de enige reden is voor de moeilijke situatie waarin de ECB zich bevindt. De ECB heeft voortdurend verzuimd om na een crisis de geldkraan dicht te draaien. Dit heeft ertoe geleid dat investeerders en overheden van de Zuid-Europese landen verslaafd zijn geraakt aan gratis geld. Dit structurele crisisbeleid dat de ECB heeft gevoerd, heeft ook het vertrouwen van beleggers en huishoudens in de bereidheid van de ECB om de inflatie aan te pakken, aangetast.

Dit artikel is eerder verschenen op de website van Erasmus University Rotterdam.

Volg Executive Finance op LinkedIn!