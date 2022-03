Koningin Máxima opent de Week van het geld 2022

Hare Majesteit Koningin Máxima, erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken, opent maandagochtend 28 maart de 11e editie van de Week van het geld in de Kunsthal in Rotterdam. Tot en met vrijdag 1 april geven medewerkers uit de financiële sector enkele duizenden gastlessen en workshops over geldzaken op basis- en mbo-scholen. Het thema dit jaar is ‘Van Doekoe tot Digi’. Minister van Financiën, Sigrid Kaag, is ook aanwezig.

‘Van Doekoe tot Digi’ gaat over de toenemende digitalisering van geld, zoals contactloos betalen, internetbankieren en digitale betaalverzoeken. Na de openingshandeling spreken Koningin Máxima en minister Kaag met basisschoolleerlingen en mbo-studenten over verstandig omgaan met geld en wat de toenemende digitalisering van geld voor hen betekent. Aansluitend vertellen gastdocenten vanuit de klas in een online interview over de onderwerpen die zij gaan behandelen. Wijzer in geldzaken stimuleert ook ouders om tijdens deze projectweek met hun kinderen in gesprek te gaan over geldzaken. Uit onderzoek blijkt, dat als je jong leert om verstandig om te gaan met geld, dit een goede de basis legt voor financiële zelfstandigheid bij volwassenheid.

Structurele integratie

Wijzer in geldzaken streeft al jaren naar structurele integratie van financiële vaardigheden in het onderwijscurriculum. Naast het basisonderwijs is er een toenemende behoefte aan lessen over geldzaken onder mbo-studenten en mbo-docenten. Dit draagt ook bij aan het voorbereiden van studenten op de financiële verantwoordelijkheid die zij krijgen als zij 18 jaar worden.

Koningin Máxima vraagt als erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken aandacht voor financiële educatie en verstandig omgaan met geld. In het platform werken partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en voorlichtings- en consumentenorganisaties samen aan het bevorderen van financiële fitheid in Nederland. Platform Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën en organiseert jaarlijks de Week van het geld en de Pensioen3daagse.

Volg Executive Finance op LinkedIn!