Kredietbeoordelaar Fitch geeft Nederland opnieuw hoogste rating

Nederland heeft van kredietbeoordelaar Fitch opnieuw de hoogste rating gekregen. Deze AAA-rating wil zeggen dat het bijzonder veilig is om geld te lenen aan de Nederlandse staat. De status zorgt ervoor dat de rente op staatsleningen zeer laag blijft. Fitch prijst de flexibele en open economie van Nederland, die veel waarde toevoegt.

De prognose voor de komende tijd is volgens Fitch ook stabiel. Een snelle aanpassing van het kredietoordeel ligt dus niet in de lijn der verwachting. De Amerikaanse kredietbeoordelaar verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar met 3,2 procent groeit en in 2023 met 1,8 procent.

Neerwaartse risico’s

Volgens Fitch zijn er voor Nederland wel “aanzienlijke neerwaartse risico’s” voor de economie door de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland. Die zouden kunnen leiden tot verdere verstoringen in de toeleveringsketen, hogere energieprijzen en tekorten aan grondstoffen.

De inflatie zou volgens Fitch dit jaar in Nederland moeten pieken op 5,7 procent, om vervolgens in 2023 te zakken naar 2,4 procent. Dat laatste is wel op voorwaarde dat de tekorten op de arbeidsmarkt niet gaan zorgen voor extra inflatie doordat de lonen hard stijgen.

Halfjaarlijkse beoordeling

Fitch komt elk halfjaar met een beoordeling van de kredietwaardigheid van Nederland. Het is een van de grote drie kredietbeoordelaars. De andere twee zijn Moody’s en Standard & Poor’s.

