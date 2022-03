NBA vraagt Wta-kantoren om deel te nemen aan oorzakenanalyse Fraude

De NBA heeft vorige week aan alle Wta-kantoren een brief gestuurd waarin zij worden opgeroepen deel te nemen aan een door de Foundation For Auditing Research (FAR) uit te voeren onderzoek: oorzakenanalyse Fraude. De NBA vraagt Wta-kantoren voor 18 april a.s. een vragenlijst in te vullen en te retourneren en de gegevens van de contactpersoon van het kantoor door te geven.

De kwartiermakers hebben bij hun derde voortgangsrapportage erop aangedrongen dat de sector vaart maakt met het uitvoeren van een oorzakenanalyse fraude en ook de minister van Financiën benadrukt dat de sector op het fraudedossier in de brede zin voortgang zal moeten boeken. Reden voor de NBA om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren door de FAR, onder leiding van prof.dr. Jan Bouwens.

De uitkomsten van het onderzoek zullen worden vertaald naar concrete acties als onderdeel van de kwaliteitsagenda van de NBA en de Stuurgroep Publiek Belang.

Over het onderzoek

De in te vullen vragenlijst vormt een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Aan kantoren wordt gevraagd aan te geven hoeveel en welke fraudes de afgelopen vijf jaren (2017 – 2021) bij controlecliënten zijn voorgekomen. Hierbij kunnen zij aansluiten op de antwoorden die de afgelopen jaren zijn gegeven naar aanleiding van de jaarlijkse AFM monitor.

Op basis van de ingevulde vragenlijsten zal de FAR bij een aantal fraudes nadere gegevens opvragen voor een diepgaander onderzoek (mei/juni). Rapportage volgt in juli. NB: hierbij zijn de rapportage en uitkomsten niet te herleiden naar accountantskantoren.

Vertrouwelijkheid

Alle data wordt vertrouwelijk behandeld en de FAR gebruikt hiervoor een beveiligd en vertrouwelijk onderzoeksplatform (‘digitale kluis’). Uitsluitend de betrokken FAR-onderzoekers hebben toegang tot de onderzoeksdata en in aanvulling tekenen betrokken onderzoekers een non-disclosure agreement.

Waarom meedoen

Binnen de maatschappij is een zero-tolerance-houding ontstaan waar het gemiste fraudes betreft. Er is de NBA daarom veel aan gelegen om de effectiviteit inzake fraudepreventie en -detectie door accountants te vergroten en daarmee te voldoen aan deze maatschappelijke verwachtingen. Kantoren doen dus mee in het publiek belang. Ook kantoren zelf profiteren omdat het onderzoek ook inzicht geeft in werkwijze, oorzaken en leerpunten rondom het thema fraude.

Voor vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van het onderzoek, stuur dan een e-mail naar: fraude@nba.nl

