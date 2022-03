Nederlandse werkgevers vrezen strijd om werving en behoud van personeel

Meer dan zeven op de tien Nederlandse bedrijven (73%) verwachten dit jaar problemen te ondervinden met het aantrekken van nieuwe werknemers – bijna het dubbele van de 38% in 2020, zo blijkt uit onderzoek van WTW. Ook denken zes op de tien bedrijven (62%) dat het dit jaar moeilijk zal zijn om hun werknemers te behouden, een flinke stijging ten opzichte van 23% in 2020.

Uit de resultaten van de Reimagining Work and Rewards Survey van WTW (voorheen Willis Towers Watson) blijkt dat de problemen met name acuut zijn voor IT en digitale functies, waarvoor 92% van de bedrijven aangeeft moeite te hebben om werknemers met digitale skills (zoals cyber security, data-analyse en UX) aan te trekken of te behouden. Meer dan de helft (57%) geeft daarnaast aan problemen te hebben met het vinden van mensen voor verkoopfuncties.

Grote verandering

De pandemie leidt tot een grote verandering in de manier waarop bedrijven opereren. Ondanks dat een kwart van de bedrijven (26%) denkt dat ze in het tweede kwartaal van dit jaar hun ‘nieuwe normaal’ zullen bereiken, verwacht een derde (32%) dat de situatie zich pas in 2023 of later zal voordoen.

Grote druk

Angel Hoover, Hoofd Benelux bij WTW, zegt hierover: “Bedrijven staan in elke sector onder grote druk om zich aan te passen aan een nieuwe manier van werken en aan ingrijpende veranderingen in het personeelsbestand. Er is op dit moment geen grotere uitdaging dan het werven en behouden van werknemers. Helaas blijkt uit ons onderzoek dat organisaties denken dat de situatie zal verslechteren, vooral wanneer het gaat om het aantrekken van werknemers met IT en digitale skills.”

Slechts 15% van de Nederlandse bedrijven heeft hun total rewards aanbod duidelijk gedifferentieerd ten opzichte van concurrenten. En slechts 19% communiceert op een effectieve manier met medewerkers over hun total rewards strategie om er op die manier voor te zorgen dat werknemers het volledige aanbod begrijpen en waarderen.

Herziening

Uit het onderzoek blijkt dat succesvolle organisaties meer geneigd zijn hun strategie en aanbod op het gebied van total rewards door deze uitdagingen te herzien. Total rewards omvat hierbij beloning, secundaire arbeidsvoorwaarden, carrièremogelijkheden en wellbeing. Met name de ondersteuning van de werknemers om hun carrière verder te ontwikkelen wordt door veel organisaties gezien als een prioriteit.

Michiel Klompen, Associate Director Work & Rewards bij WTW, zegt: “Het is nog nooit zo moeilijk geweest om personeel te vinden en te behouden, maar organisaties kunnen praktische acties ondernemen om successen te behalen. In deze competitieve arbeidsmarkt is het belangrijk om je als bedrijf te onderscheiden. Het differentiëren van je total rewards aanbod is een manier om dat te doen. Dit is breder dan de vraag ‘hoeveel moeten we betalen?’, en legt een grotere focus op niet-financiële elementen zoals het faciliteren van doorgroeimogelijkheden voor werknemers.”

