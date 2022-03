Private equity bereikte recordhoogten in 2021

Private equity heeft in 2021 een opmerkelijke nieuwe standaard voor zichzelf gezet. De totale waarde van buyoutdeals bereikte een record van $ 1,1 biljoen, een verdubbeling van het totaal van $ 577 miljard voor 2020 en een verplettering van het vorige record van $ 804 miljard dat in 2006 werd gevestigd tijdens de onstuimige aanloop naar de wereldwijde financiële crisis.

Niet het aantal, maar de omvang van de deals lag aan de basis van deze toename. Het aantal deals van meer dan $1 miljard is in 2021 ruwweg verdubbeld, waarbij de gemiddelde dealomvang $1,1 miljard bedroeg en met 57% toenam om voor het eerst de grens van $1 miljard te doorbreken. Zo blijkt uit uit het 13e jaarlijkse Global Private Equity Report van Bain & Company.

Enorm volume aan kapitaal

Een van de redenen voor de sterke stijging van de transactiewaarde vorig jaar is het enorme volume aan kapitaal in de markt. Na 10 jaar van gestage groei heeft de dry powder in 2021 opnieuw een record gevestigd, met een stijging tot 3,4 biljoen dollar wereldwijd, waarvan ongeveer 1 biljoen dollar in buyoutfondsen zit.

De mogelijkheid om grote hoeveelheden kapitaal aan het werk te zetten, leidde tot een plotse en sterke toename van public-to-private (P2P) transacties, vooral in Noord-Amerika en de regio Azië-Pacific. Deze take-private transacties hebben wereldwijd 469 miljard dollar aan kapitaal aangesproken, een stijging van 57% in één jaar, en waren grotendeels verantwoordelijk voor het recordbedrag dat in 2021 werd bereikt. De laatste keer dat de markt een dergelijke stijging van P2P-transacties te zien gaf, was in de aanloop naar de wereldwijde financiële crisis in 2006-2007. Het belangrijkste verschil tussen de P2P-transacties van vandaag is hun kleinere omvang. De P2P-transacties van vandaag worden vaak gesloten door één of twee kopers met een grondige expertise in de sector, in tegenstelling tot de consortia van kopers die nodig waren voor de grote transacties die we in 2006-2007 zagen.

Door de snelle inzet van grote hoeveelheden kapitaal in de afgelopen drie jaar hebben buyoutbedrijven hun aandeel in fusies en overnames wereldwijd zien stijgen tot 19%, het hoogste niveau sinds 2006. Dit heeft echter een prijs: de gemiddelde multiples van buyouts stegen in 2021 tot 12,3x in Noord-Amerika en 11,9x in Europa.

Inzetten op specialisatie

Het hogere prijsniveau in de hele sector kan ook een weerspiegeling zijn van het feit dat meer investeerders inzetten op specialisatie, vooral op door technologie gestimuleerde groei. Bij een op de drie buyouts is nu een technologiebedrijf betrokken. De aanhoudende groei in sectoren zoals fintech, gezondheidszorg en zakelijke dienstverlening – waar outperformance in toenemende mate een functie is van technologische expertise – betekent dat technologie nu een belangrijke investeringsgrondslag is in meer dan de helft van alle deals.

Naast investeringen stegen ook de exits naar nieuwe records, waarbij elk exit-kanaal ongeveer even populair was. In totaal hebben buyoutfondsen wereldwijd voor $ 957 miljard aan activa van de hand gedaan, wat meer dan een verdubbeling is van het sterke totaal voor 2020 en 131% meer is dan het gemiddelde over vijf jaar. Vooral de SPAC-transacties (Special Purpose Acquisition Companies) vielen op, met een stijging van 325% ten opzichte van het jaar ervoor en een bedrag van 158 miljard dollar.

Dit zijn enkele van de bevindingen uit het 13e jaarlijkse Global Private Equity Report van Bain & Company, dat vandaag is gepubliceerd. Bain & Company is ’s werelds belangrijkste adviesbureau voor private equity-investeerders.

Druk neemt toe

“Gezien de hoge prijzen die in 2021 zijn betaald, zal de druk op sponsors van deals om dit jaar resultaten te boeken onvermijdelijk toenemen,” aldus Hugh MacArthur, wereldwijd hoofd van de Private Equity-praktijk van Bain & Company. “De kans op succes is het grootst voor bedrijven met een lange staat van dienst in een sector. Om in deze tijd vol spanningen rendementen te behalen, is het van cruciaal belang dat dealmakers de micro-economie van de sector, de beschikbare hefbomen voor waardecreatie en de risico’s die ze lopen, ten volle begrijpen.”

