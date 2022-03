Renewi stelt nieuwe CFO aan

Renewi heeft Annemieke den Otter aangesteld als nieuwe CFO. Zij treedt op 1 juni 2022 toe tot de raad van bestuur. Den Otter volgt Toby Woolrych op die, na bijna tien jaar in deze functie, de organisatie op 31 maart 2022 gaat verlaten.

Den Otter is momenteel CFO bij ERIKS. In 2016 werd ze benoemd tot CFO van het Nederlandse softwarebedrijf Ordina (genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs), een functie die ze vijf jaar bekleedde. Voorheen werkte ze drie jaar bij VolkerWessels, een van de grote bouwbedrijven in Nederland. Daarvoor werkte ze voor ING en Macquarie Bank en woonde ze vijf jaar in Londen. Sinds 2020 is ze lid van de raad van commissarissen van ForFarmers N.V., een internationale organisatie die voederoplossingen voor de veehouderij aanbiedt.

Dynamisch en innemend

Otto de Bont, CEO van Renewi, zegt in een reactie: “We zijn erg blij dat Annemieke zich bij Renewi voegt. Ze is een dynamische en innemende CFO met internationale ervaring en met ervaring in beursgenoteerde ondernemingen. Ze startte haar carrière in de investment banking sector in Londen, voordat ze financieel expert werd binnen de industrie en commercie. Dat ze flexibel is, mag blijken uit het feit dat ze gewerkt heeft in zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde organisaties van verschillende grootte en in verschillende sectoren. Annemieke past perfect bij Renewi’s focus op duurzaamheid en ons doel om gebruikte materialen een nieuw leven te geven.”

