RJ-Uiting 2022-4: Sancties na oorlog in Oekraïne in de jaarverslaggeving 2021

Gezien de ontwikkelingen van de oorlog in Oekraïne en daaruit sancties heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) een RJ-Uiting opgesteld over de mogelijke impact op de jaarverslaggeving 2021.

De gevolgen van de oorlog in Oekraïne en daaruit voortkomende sancties worden voor het kalenderjaar 2021 aangemerkt als gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum, meldt de RJ. “De gevolgen worden derhalve niet in de jaarrekening over kalenderjaar 2021 verwerkt, tenzij als gevolg van de oorlog in Oekraïne en daaruit voortkomende sancties in 2022 de continuïteitsveronderstelling is komen te vervallen en de jaarrekening daardoor moet worden opgesteld uitgaande van liquidatie van het geheel van de werkzaamheden van de rechtspersoon.”

Om de praktijk in deze uitzonderlijke situatie, met de sancties tegen Rusland na de inval in Oekraïne, te ondersteunen, geeft de RJ in deze RJ-Uiting weer wat in dit verband de belangrijkste aandachtspunten voor gebeurtenissen na balansdatum en het bestuursverslag zijn voor de jaarverslaggeving 2021. In de RJ-Uiting wordt de situatie beschreven voor rechtspersonen met verslagjaren die zijn geëindigd op 31 december 2021.

Download de hele uiting hier bij de RJ. De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl.

