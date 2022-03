SEC onderzoekt onafhankelijkheid Big Four

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) opent een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de Big Four-accountantskantoren. Dat schrijft The Wall Street Journal.

Ook het Financieele Dagblad maakt melding van het onderzoek. Volgens de regels is het verboden voor accountantskantoren om andere werk te doen voor een klant als zij ook de boeken controleren als dit hun objectiviteit en onafhankelijkheid in het gedrang brengt. Bedrijven betalen accountantskantoren om hun boekhouding te controleren waarna ze een advies geven aan aandeelhouders over de betrouwbaarheid van de financiën van het bedrijf.

De toezichthouder onderzoekt of de kantoren hun activiteiten in de consultancy en andere niet-boekhoudkundige activiteiten gescheiden houden van hun activiteiten op het gebied van boekhoudcontrole. PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte en EY nemen boekhoudingscontroles voor hun rekening bij 66 procent van de bedrijven in de Verenigde Staten die een marktkapitalisatie hebben boven de 75 miljoen dollar, zo berekende Audit Analytics.

