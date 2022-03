SER-webinar: Diversiteit in de Top – Naar een succesvolle aanpak

Op Internationale Vrouwendag, 8 maart 2022 van 15.30 tot 17.00 uur organiseert de SER de online bijeenkomst ‘Diversiteit in de Top – Naar een succesvolle aanpak’. Nederlandse bedrijven vertellen hoe zij vorm geven aan een divers personeelsbestand. Wat levert meer diversiteit in hogere managementlagen hen op? Welke uitdagingen komen daarbij kijken? En wat kenschetst een succesvolle aanpak van hun diversiteitsbeleid? Hiermee ondersteunt de SER bedrijven in hun ambities voor een meer diverse en inclusieve bedrijfscultuur en inspireert hen hiermee aan de slag te gaan.

Belangrijke aanleiding voor het webinar is de invoering van de wet ‘ingroeiquotum en streefcijfers’ voor meer diversiteit in de (sub)top van het bedrijfsleven per 1 januari 2022. Hiermee geldt voor de vijfduizend grootste vennootschappen van Nederland een streefcijferregeling en transparantieverplichting. Grote vennootschappen moeten aan de SER rapporteren over de man-vrouwverhouding in het bestuur, de raad van commissarissen (rvc) en de subtop. Ze moeten bovendien laten zien welke streefcijfers en bijbehorende plannen van aanpak ze hebben opgesteld om diversiteit in de (sub)top te vergroten. Bedrijven en de SER komen zo samen in actie om werk te maken van diversiteit in de top.

Kansen en uitdagingen

Tijdens het webinar wordt onder voorzitterschap van Nadia Moussaid en SER-voorzitter Mariëtte Hamer, gesproken met CEO’s uit het bedrijfsleven, bestuurders uit het maatschappelijk middenveld, rolmodellen en diverse experts over de kansen en de uitdagingen van diversiteit in de top van het bedrijfsleven.

“Het is belangrijk dat deze wet er nu is. We gaan nu echt aan de slag met een betere vertegenwoordiging van vrouwen in het bedrijfsleven. Maar ook diversiteit in brede zin is belangrijk. Zo presteren bedrijven beter als ze diverser zijn en daar zijn goede ervaringen mee. Die gaan we met elkaar delen op 8 maart.” aldus SER-voorzitter Mariëtte Hamer.

Volg Executive Finance op LinkedIn!