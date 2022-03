Van hoofdkantoor naar hartszaak

Dit boek gaat in op wat waarden zijn (sociaal, organisatorisch, economisch) en hoe ze werken, in het algemeen en specifiek voor je organisatie. Hoe vertalen waarden zich naar mensen (normen, deugden, ethiek) en wat breng je als organisatie naar buiten? Hoe en waar begin je met de in- en uitvoer van waarden? Hoe zijn die zichtbaar, waar en wanneer?

Ook vind je in dit boek een toetsing hoe je organisatie omgaat met complexiteit. Denk daarbij aan je ambitie om een bredere maatschappelijke positie in te nemen in plaats van een puur economische binnen een snel veranderende maatschappelijke context. En ook hoe je meer een hartszaakhouding kunt ontplooien door omgevingsbewuster te werken. Je bedrijfsomgeving is een veeleisende raadgever, of dat nu je zakenpartners zijn, je lokale omgeving, je afzetmarkten of de maatschappij. Dan kun je maar beter zicht hebben op je eigen houding om te weten wat jouw positie daarbinnen is, en hoe je dat kunt laten zien.

Over de auteur

Marilijn Boumeester is strateeg en coach. Ze studeerde Nederlands in Amsterdam en volgde postacademisch onderwijs aan Harvard. Ze woonde enige tijd in São Paulo, Brazilië. Na enkele jaren bij Boer & Croon te hebben gewerkt, stapte zij over naar NRC Handelsblad en werkte daar als uitgever en innovatiemanager.

Inmiddels is zij ruim tien jaar zelfstandig strateeg met een focus op het gebied van (merk)positionering en verandering. Zakelijk inzicht en creativiteit zijn hier in voortdurende dialoog. Ze heeft een coachingspraktijk in Amsterdam.

