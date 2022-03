Voormalig CFO zet zich in voor Oekraïne

De ondernemers Ali Niknam (bunq), Joris Beckers (Picnic), en Robert Vis (MessageBird) hebben een stichting opgericht om opvang te bieden aan vluchtelingen die als gevolg van de oorlog in Oekraïne het land uit proberen te vluchten, meldt De Ondernemer.

Voormalig CFO van TransIP Pieter Jan van Krevel gaat als algemeen directeur de stichting vormgeven. Mensen die getroffen zijn door de humanitaire ramp of Nederlanders die hulp willen bieden, kunnen contact opnemen via de officiële website.

Steunbetuigingen

People for People is in het leven geroepen nadat de steunbetuigingen en hulpverzoeken massaal bij bunq binnenstroomden als reactie op een LinkedIn-bericht dat Niknam afgelopen weekend plaatste.

De stichting gaat vluchtelingen uit zowel Oekraïne als Rusland helpen waar ze kan. Er wordt momenteel onderzocht welke hulpacties het meest effectief zullen zijn. Zo worden slachtoffers tijdelijk opgevangen in hotels en appartementen in Bulgarije en Georgië als daar behoefte aan is. Daarnaast wordt er gekeken naar de mogelijkheden om vluchtelingen een kans te bieden in Nederland middels een werkvisum. Ook meldden Nederlanders zich in groten getale bij de stichting om onderdak te bieden aan families.

