Voorzitter MKB-Nederland: impact oorlog veel groter dan corona

De impact van de oorlog in Oekraïne is economisch “vele malen groter” dan de impact van de coronacrisis. Dat zei de voorzitter van ondernemersorganisatie MKB-Nederland Jacco Vonhof in het televisieprogramma WNL op Zondag.

Vonhof zei zich in eerste instantie zorgen te maken over de humanitaire ramp. “Maar vervolgens denk je wel, we hebben net de coronacrisis gehad. Dan krijgen we nu het Russische oorlogsvirus.”

Impact inflatie

Vonhof legde onder meer uit dat de impact van de prijsstijgingen bij ondernemers veel groter is dan voor consumenten. “De inflatie voor burgers zal dit jaar rond de 6 procent zijn. Voor ondernemers is dit 15 tot 20 procent.” De MKB-Nederland-voorman legt uit dat ondernemers kampen met een optelsom van allerlei kosten.

Dan gaat het van hogere prijzen voor brandstoffen, tot extra geld dat ondernemers kwijt zijn om via een een andere handelsstroom aan schaarse goederen te komen. Ook de loonkosten lopen op. Bijkomend nadeel is dat veel bedrijven de extra kosten niet automatisch kunnen doorbereken aan klanten. Slechts 5 procent van de ondernemers heeft deze flexibiliteit, aldus Vonhof.

Problemen

Als voorbeeld wordt onder andere de bouw van een huis aangestipt, waar in de tussentijd de prijzen van bijvoorbeeld bouwmaterialen oplopen, maar er vooraf een prijs is afgesproken. Vonhof stipte ook het probleem van de bakkers aan, die hun ovens niet op een lagere temperatuur kunnen laten draaien om tot eenzelfde soort brood te komen. Ook zorgt de schaarste van granen er bijvoorbeeld voor dat er genoegen wordt genomen met mindere kwaliteit, maar dat heeft wel weer impact op het productieproces.

Gevraag naar wat de overheid zou kunnen doen, kijkt Vonhof met een schuin oog naar het loonstrookje van werknemers. Volgens hem zou het besteedbaar inkomen van Nederlanders omhoog kunnen, zonder dat de ondernemers daarvoor moeten opdraaien. Dat zou via belastingen kunnen.

Impact

Onlangs schetste De Nederlandsche Bank verschillende scenario’s over de impact van de oorlog in Oekraïne. In het zwaarste scenario zou de inflatie kunnen oplopen tot bijna 10 procent. Volgens Vonhof is het zaak dat Nederland zichzelf niet de crisis inpraat. “Het gaat over het algemeen nog steeds goed.”

