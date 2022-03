Wees er snel bij: scholingsbudget STAP al bijna op

De eerste ronde van scholingsregeling STAP-budget is op 1 maart gestart, maar het budget is nu al bijna op voor het tijdvak maart-april. UWV verwacht dat het geld aan het eind van de dag al is verdeeld.

Dat meldt UWV aan het ANP. In totaal is er dit jaar 160 miljoen euro beschikbaar en dat bedrag is verdeeld over vijf tijdvakken. Het bodem van de geldpot voor maart-april is nu al in zicht. De tweede periode is mei-juni en dan is er opnieuw subsidie beschikbaar. Geïnteresseerden moeten een opleiding die in het scholingsregister staat starten uiterlijk drie maanden na afloop van het tijdvak.

Wachtrijen aanvraag

Er zijn wachtrijen bij het portaal voor aanvragen van de nieuwe scholingsregeling, omdat veel mensen tegelijk proberen in te loggen. Volgens de uitkeringsinstantie proberen tienduizenden mensen nu in te loggen om een aanvraag in te kunnen dienen. Daardoor bedraagt de wachttijd nu 16 minuten. Met de tot nu toe verwerkte aanvragen is al meer dan de helft van het budget verdeeld en gezien de drukte zal het niet lang duren voor het overige budget op is.

Aanvragen STAP-budget

Mensen die STAP-budget willen aanvragen, zoeken in het scholingsregister op of de gewenste opleiding in aanmerking komt. Daarna kunnen ze zich bij de opleider inschrijven en vervolgens een aanvraag doen via het STAP-portaal. De subsidie is niet beschikbaar voor mensen die recht hebben op studiefinanciering of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. Ook wordt maximaal 1000 euro per jaar vergoed.

Maanden Tijdvak maart-april 1e tijdvak mei-juni 2e tijdvak juli-augustus 3e tijdvak september-oktober 4e tijdvak november-december 5e tijdvak Tijdvakken 2022

