Wereldeconomie krijgt klap tot 1 procent, verwacht Invesco

Hoe de oorlog in Oekraïne op korte termijn ook wordt beslist, de wereldeconomie zal er nog lang onrustig door blijven. Paul Jackson, hoofdeconoom bij vermogensbeheerder Invesco, verwacht een klap van 0,5 procent tot 1 procent voor de wereldeconomie als gevolg van de Russische invasie. In zijn rapport ‘The economic and market consequences of war’ bespreekt hij aan de hand van cijfers en grafieken vier gevolgen waarmee de markten rekening moeten houden.

Voor Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland wordt het de komende tijd lastig om goederen te importeren, door de aangebrachte schade en door de sancties. Deze drie economieën maken ongeveer 2,1 procent uit van het wereldwijde bbp. Mocht het zo ver komen dat de export volledig stil valt, dan krijgt het wereldwijde bbp een klap van 0,5 procent tot 1 procent. Maar dat is wellicht te pessimistisch ingeschat: China zal waarschijnlijk blijven exporteren naar Rusland, en de NAVO-landen zullen hulpgoederen en diensten sturen naar Oekraïne.

Afhankelijkheid van aardolie

Handel gaat natuurlijk twee kanten op en Europa is met name afhankelijk van Rusland voor aardolie (29 procent wordt geïmporteerd uit Rusland) en petroleum (39 procent). 31 procent van het gas dat in Nederland gebruikt wordt, komt uit Rusland. Het is dan ook lastig voor te stellen hoe de Europese economie op korte termijn kan functioneren als de volledige gaskraan wordt dichtgedraaid.

De centrale banken zitten met een dilemma: moeten ze de hogere inflatie aanpakken en de rente optrekken, of moeten ze zich juist gedeisd houden – zeker nu de SWIFT-boycot steeds waarschijnlijker wordt? De verwachte renteverhoging van de Fed tijdens de bijeenkomst van maart (50 basispunten) is in ieder geval van de tafel. De Fed zal de rente pas in mei verhogen.

Nieuw tijdperk

We zien dat veel landen geld uittrekken voor militaire, medische en humanitaire hulp aan Oekraïne. De Russische invasie heeft naar onze mening een nieuw tijdperk ingeluid waarin overheden bij het opstellen van hun begroting vanaf nu altijd geld vrij zullen maken voor dit soort hulp. Bovendien zullen ze voortaan meer ruimte maken voor defensie.

Volg Executive Finance op LinkedIn!