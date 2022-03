Wereldhandel neemt al af door oorlog in Oekraïne

Bijna alle economieën in de wereld laten al een afname zien van de internationale handel als gevolg van de verstoringen die worden veroorzaakt door de Russische oorlog in Oekraïne. Dat meldt de Duitse denktank Kiel Institute for the World Economy in een nieuw rapport.

Volgens het onafhankelijke economisch onderzoeksinstituut wordt zoals verwacht Rusland het meest getroffen door de sancties. De export van het land is in februari naar verwachting met bijna 12 procent afgenomen ten opzichte van een maand eerder.

De Verenigde Staten, de grootste economie ter wereld, zagen afgelopen maand een exportdaling van 3,9 procent en de uitvoer van de Europese Unie nam met 2,8 procent af. De export van Duitsland, de grootste Europese economie, zakte volgens het rapport met 3,8 procent.

China boekte nog een lichte exportgroei van 0,3 procent, maar de Chinese uitvoer zou volgens de denktank in komende tijd bemoeilijkt kunnen worden door de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus in de regio.

Voorproefje

“De cijfers van februari geven een voorproefje van de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne”, zei Vincent Stamer, samensteller van de handelsindicator van het Kiel Institute. “Verscherpte douanecontroles om de naleving van sancties tegen Rusland te controleren, kunnen bovendien leiden tot vertragingen in de maritieme handel.”

Oekraïne is in de cijfers samen met andere leden, behalve Rusland, opgenomen in het Gemenebest van Onafhankelijke Staten. Deze groep van oud-Sovjetlanden, die is ontstaan na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991, kende een exportdaling van 4 procent en een importstijging van 2,3 procent.

Uit positiegegevens van containerschepen blijkt dat Oekraïne grotendeels is afgesneden van de internationale maritieme handel. “Geen enkel groot containerschip heeft Odessa aan de Zwarte Zee, de belangrijkste haven van het land, aangedaan sinds de invasie op 24 februari begon”, aldus de denktank.

