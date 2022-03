Winstgevendheid belangrijkste drijfveer voor duurzame bedrijfsoperatie

De wil om te verduurzamen is er. Tegelijkertijd blijkt uit de Nationale ESG-barometer van KPMG dat de weg naar een duurzame operatie nog lang is. Slechts vijf procent van de Nederlandse bedrijven hebben hun doelstellingen, strategie, processen en systemen op orde voor een duurzame operatie.

Als het gaat om zogeheten Environmental (milieu), Social (samenleving) en Governance (goed bestuur) thema’s richten bedrijven zich vooral op gezondheid van werknemers en besparing van materialen. Daarmee leert het onderzoek dat winstgevendheid nog altijd de belangrijkste drijfveer is voor de route naar een duurzame economie. Biodiversiteit en impact op het klimaat krijgen vooralsnog weinig aandacht.

Wil om te verduurzamen

Het overgrote merendeel van het bedrijfsleven (93 procent) wil verduurzamen. De motivatie en invulling daarvan lopen uiteen. 51 procent wil een bijdrage leveren aan een betere wereld en grofweg de andere helft (49 procent ) zegt dat een duurzame operatie aansluit op de bedrijfsmissie. 59 procent van de beleidsmakers hebben doelstellingen en strategie bepaald. 17 procent van de respondenten geeft aan dat daarvoor ook processen en systemen zijn ingericht. Slechts 5 procent heeft alles op orde voor een duurzame operatie.

Op de vraag wat de belangrijkste niet-financiële indicatoren zijn waar het bedrijfsleven op inzet, worden arbeidsomstandigheden het meeste genoemd met 44 procent, gevolgd door impact van bedrijfsactiviteiten op klimaat en milieu (36 procent), goed bestuur en mensenrechten (22 procent) en de invloed van externe klimaatverandering (16 procent).

Ontdekkingsreis

“Traditionele graadmeters als omzet, winst en klanttevredenheid zijn niet langer en alleen bepalend voor het bedrijfssucces. Investeerders, klanten en (potentiële) medewerkers stellen eveneens hoge eisen aan duurzame bedrijfsprestaties. Denk daarbij aan minimale Co2 uitstoot, verantwoorde en eerlijke productie, een diverse organisatie en inzage in bedrijfsrisico’s zoals invloed van klimaatverandering en de financiële gevolgen. Voor veel bedrijven is de route naar een duurzame operatie nog een ontdekkingsreis, zo blijkt uit onze Nationale ESG-barometer. Het is een collectieve verantwoordelijkheid van overheid, ondernemers en consumenten om onze economie te helpen verduurzamen”, concludeert Ubbo van Zessen, Head of ESG bij KPMG.

