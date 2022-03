Woman Leadership Week: Maakt het verschil als er een vrouw aan het roer staat?

In het kader van internationale vrouwendag 2022 organiseert de NBA een themaweek over Women Leadership. Iedere dag een online sessie over vrouwelijk leiderschap in de financiële functie. De eerste gaat in op de invloed van vrouwelijke managers op de bedrijfscultuur. Jelle Lösbroek, Universiteit van Utrecht, deed hier onderzoek naar. ‘Managers, of ze nu mannelijk of vrouwelijk zijn, zijn vaak maar een klein radertje in het geheel, zij kunnen niet altijd het verschil maken. Waar ze dat wel kunnen, doen vrouwelijke managers het goed (terwijl mannelijke managers dénken dat ze het goed doen).’

Dagvoorzitter Sandra Lutchman

Met deze themaweek besteedt de NBA voor de vijfde keer aandacht aan internationale vrouwendag op 8 maart. Dit jaar is het programma tot stand gekomen in samenwerking met de actieve NBA-community Women Leadership en Sandra Lutchman (dagvoorzitter). De introductie van een eigen logo geeft dit eerste lustrum een extra feestelijk tintje.

Aandeel topvrouwen neemt toe

Geleidelijk aan komen er steeds meer vrouwelijke leidinggevenden in Nederland (figuur 1). En sinds vorig jaar is er ook wetgeving om het aantal topvrouwen te vergroten (zie kader Vrouwenquotum).

Figuur 1. Topvrouwen in Nederland 2005-2022

Effect op de loonkloof

Vrouwenquotum Sinds vorig jaar is er wetgeving om het aandeel vrouwen in de top van grote onderneming te vergroten. Deze nieuwe wet bevat twee maatregelen om diversiteit te bevorderen. Ten eerste regelt een ingroeiquotum dat ten minste één derde deel van de raad van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven moet bestaan uit mannen en tenminste één derde deel uit vrouwen. Het ingroeiquotum gaat gelden voor nieuwe benoemingen. Daarnaast moeten grote nv’s en bv’s verplicht passende en ambitieuze streefcijfers opstellen om de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de (sub)top van de onderneming evenwichtiger te maken. Jaarlijks moeten ze rapporteren over de voortgang.

Onderzoeker Jelle Lössbroek

De vraag is dan ook in hoeverre vrouwelijke leidinggevenden bijdragen aan verandering in organisaties. Hier heeft Jelle Lössbroek (Universiteit van Utrecht) onderzoek naar gedaan. De focus lag hierbij op twee hoofdthema’s: de loonkloof en de bedrijfscultuur.

Een kleine poll onder de ruim honderd (vooral vrouwelijke) deelnemers geeft aan dat iets meer dan de helft denkt dat het hebben van een vrouwelijke manager voor een kleinere loonkloof zal zorgen. Martina Sarris, ambassadeur Woman Leadership en accountant bij Novak, heeft die ervaring in ieder geval wel. ‘Overleg tussen mij en vrouwelijke managers verliep gemakkelijker. Ik herkende dingen van mijzelf bij andere vrouwen en dat werkte voor mij drempelverlagend.’

Het grote onderzoek van Lössbroek laat echter zien dat vrouwelijke managers daar geen directe invloed op hebben, omdat ze dat niet kunnen. ‘Managers, dus ook vrouwelijke managers, zijn slechts een klein radertje in het geheel van een organisatie. Hun invloed is dan ook beperkt. Er is meer voor nodig om dit te veranderen. Als samenleving zullen we beter ons best moeten doen.’

‘Managers, dus ook vrouwelijke managers, zijn slechts een klein radertje in het geheel van een organisatie. Hun invloed is dan ook beperkt’

En hoe zit het met ontwikkelingskansen?

Woman Leadership ambassadeur Esther van Huizen

Eerst weer even een kleine poll: is het hebben van een vrouwelijke manager van invloed op de ontwikkelingskansen (volgen van trainingen, cursussen)? Ook nu denkt weer een kleine meerderheid dat dat het geval zal zijn. Zo ook Esther van Huizen, ambassadeur Woman Leadership en directeur bij HLB Blömer accountants en adviseurs: ‘Een vrouw weet beter waar je tegenaan loopt in je werk-/privébalans. Op het moment dat er gezinsuitbreiding komt worden de behoeften en wensen van een vrouw vaak toch anders. Een andere vrouw kan dat beter invoelen. Overigens pakken ook steeds meer mannen deze zorgtaken serieus op.’ Dagvoorzitter Sandra Lutchman (onder andere lid van de Adviesraad van European Women on Boards), die de festivalweek in goede banen leidt, vult haar aan. ‘De flexibiliteit die we in coronatijd opgedaan hebben, kan ook zeker helpen bij een betere verdeling van zorgtaken. Het gesprek hierover met de organisatie is heel belangrijk. Want wil je je personeel vasthouden in deze krappe arbeidsmarkt, dan zul je je medewerkers daarin moeten tegemoetkomen.’

Werknemer voelt zich beter gesteund door een vrouw

Terug naar het grote onderzoek van Lössbroek: ‘Hoe ziet de cultuur er nu uit? Onder een mannelijke manager wordt meer overgewerkt, zo blijkt uit het onderzoek. Zowel mannen als vrouwen profiteren hierbij dus van een vrouwelijke manager.

Zowel mannelijke als vrouwelijke managers zeggen hun personeel te ondersteunen bij werk-/privéconflicten. Mannelijke managers zeggen zelfs meer steun te geven dan vrouwelijke managers. Interessant is dat medewerkers daar geheel anders tegenaan kijken. Zij voelen zich door vrouwen beter gesteund. De werknemer voelt zich minder overvraagd.’

‘Mannelijke managers zeggen meer steun te geven dan vrouwelijke managers. Interessant is dat medewerkers daar geheel anders tegenaan kijken’

Opleiding? Gender doet ertoe

Ook wanneer het erom gaat wie er op training mag doet de manager ertoe. Vrouwelijke managers sturen vaker vrouwen op training, maar mannen gaan vaker op training. Ook als vrouwen zouden willen bevorderen dat meer vrouwen op training gaan, dan lukt dat niet.

Kijk je naar ‘grote’ opleidingen, zoals bijvoorbeeld een universitaire graad of een postdoctorale opleiding, dan doen ongeveer evenveel vrouwen als mannen dat. Alleen krijgen mannen vaker alles betaald, terwijl vrouwen vaker deels zelf betalen. Het lukt vrouwelijke managers (nog) niet om dat gelijk te trekken, ook al probeert ze dat wel.

Vrouwelijk leiderschap is te leren

Woman Leadership ambassadeur Jannine van Lieshout

Uit het onderzoek van de UU blijkt al dat er discrepantie is tussen wat mannen denken en doen als het gaat om het geven van steun. Jannine van Lieshout, ambassadeur Women Leadership en bestuurder, geeft haar eigen ervaring op dat gebied kernachtig weer. ‘Een vrouw zal je verdedigen en vertellen dat je je werk goed doet. Zij is meer voorwaardenscheppend. Een man zal je een oplossing geven of een mooie toekomstige beloning voorspiegelen. Het liefst heb je natuurlijk beide, afhankelijk van de situatie.’

Lössbroek vult aan: ‘Dat komt helemaal overeen met de uitkomsten van het onderzoek. Mannelijke leiderschapsstijlen gaan over ambitie, competitie en dominantie. Vrouwelijke leiderschapsstijlen gaan over aandacht, empathie en collegialiteit. Mensen gaan gemakkelijker het gesprek aan met een vrouwelijke manager en ervaren daarbij minder stress. Overigens kunnen zowel mannen als vrouwen beide leiderschapsstijlen gebruiken. Vrouwelijk leiderschap helpt, ongeacht of het wordt gegeven door een man of vrouw. En het is aan te leren.’

‘Vrouwelijk leiderschap helpt, ongeacht of het wordt gegeven door een man of vrouw. En het is aan te leren’

Vrouwen pak je rol!

De ambassadeurs Woman Leadership van NBA nemen de uitkomsten van de sessie mee naar hun visiebijeenkomst, zodat de geleerde lessen ook in de praktijk iets kunnen opleveren. Monika Bankert, ambassadeur en directeur-eigenaar van BRiD bv kondigt een eigen NBA Woman Leadership onderzoek aan. ‘Want wij willen graag inzicht krijgen in de doorgroeimogelijkheden van vrouwen naar alle leidinggevende niveaus en de barrières die zij hierbij ondervinden. Dit onderzoek zetten we breed uit onder accountants (v/m) werkzaam op accountantskantoren en in het bedrijfsleven. Tevens gaan we met een aantal van de respondenten in gesprek om een nog beter begrip te krijgen van dit onderwerp.’ Mede-ambassadeur Claudia Koppen, manager Servicedesk Klanten bij Infomedics, vraagt nog aandacht voor de vacatures binnen de NBA. ‘Ook daar kunnen vrouwen hun rol pakken!’

