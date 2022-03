Woman Leadership Week: Netwerken loont

In het kader van internationale vrouwendag 2022 organiseert de NBA een themaweek over Women Leadership. Iedere dag een onlinesessie over vrouwelijk leiderschap in de financiële functie. Vandaag – internationale vrouwendag 2022 – staat de kracht van netwerken op het programma. Jeanne Martens is afgestudeerd op het thema netwerken – vrouwen en carrière en deelt haar bevindingen. ‘Weet je hoe je netwerk eruit ziet? En hoe bewust zet je dat in?

Martens: ‘Vrouwen vinden het lastiger aansluiting te zoeken bij anderen. En dat is zo jammer!’

Het is vaak wat ongemakkelijk om op een event zomaar op iemand af te stappen en een gesprek te beginnen. Je ziet vaak mensen vluchten in hun telefoon. Hoe komt dat toch? Jeanne Martens, ondernemer en onderzoeker, deed er onderzoek naar. ‘Vrouwen vinden het lastiger aansluiting te zoeken bij anderen. En dat is zo jammer! We mogen na twee jaar de deur weer uit, en dat is bij uitstek dé manier om je netwerk te vergroten. Al is dat soms wat ongemakkelijk. Maar als je belangstelling toont voor wat de ander doet, heb je vaak al gelijk een leuk gesprek.’

Netwerkbewustzijn

Netwerken loont, concludeerde Martens in haar promotieonderzoek. Dat begint bij netwerkbewustzijn: weet je hoe je netwerk eruit ziet? En bewust netwerken: hoe bewust zet je je netwerk in? Martens: ‘Pak eens een A4-tje en teken je netwerk daarop. Laat het dan een weekje liggen en praat er eens over met anderen. Als je het dan weer oppakt, zul je zien dat je nog allerlei groepen aan je netwerk kunt toevoegen. Denk aan oud-collega’s, studiegenoten, en dergelijke.

Voelt het als misbruik maken van je netwerk als je een hulpvraag stelt? Dat hoeft helemaal niet. Kijk naar jezelf. Hoe vaak zeg je nee als iemand je om hulp vraagt. Bijna iedereen praat graag over zijn werk en zal kennis daarover willen delen. Een hulpvraag zal de ander juist het gevoel geven dat je waarde hecht aan zijn of haar mening.’

Sociaal kapitaal

De uitkomst van netwerken is sociaal kapitaal. Als je je netwerk eens uittekent, zul je zien dat je best veel sociaal kapitaal op de balans hebt. Teken er ook de logo’s van de bedrijven eens bij. Dan zie je hoe groot je netwerk echt is. Uit haar onderzoek blijkt dat het netwerk van mannen en vrouwen verschillend beoordeeld wordt. Martens: ‘Dit hangt samen met het aantal contacten en het niveau van de contacten. Vrouwen netwerken over het algemeen makkelijker of vaker met mensen lager in de hiërarchie. Mannen daarentegen zoeken makkelijk mensen op hoger in de hiërarchie. En vrouwen stellen minder makkelijk een hulpvraag.’

‘Vouwen moeten echt leren een hulpvraag te stellen,’ stelt Martens. ‘Zij denken vaak ik moet het toch zelf kunnen. Maar samen weet je meer dan alleen. En de ouderwetse kruiwagen is nog steeds niet uitgerangeerd.’

Waaraan denken vrouwen als eerste als ze denken aan netwerken?

Zwakke banden houden je scherp

Martens maakt onderscheid in sterke banden en zwakke banden. We hebben ze allemaal en ze hebben allemaal hun voor- en nadelen. Sterke banden zorgen bijvoorbeeld voor een gevoel van vertrouwen en veiligheid. Er is een gunfactor en je kunt snel handelen. Een nadeel is dat je er maar een paar kunt onderhouden. Bovendien lijken deze contacten op je. De kans dat deze mensen je verder helpen is beperkt. De mensen waarmee je zwakke banden onderhoud bieden je juist een grotere diversiteit, wat veel nieuwe ideeën en ontwikkelingsmogelijkheden met zich brengt. Zwakke contacten vergen minder onderhoud, dus je kunt er heel veel van hebben. Het nadeel is dat je weg moet uit je comfortzone. Zwakke banden houden je scherp!’

‘De kans dat mensen waarmee je een sterke band hebt je verder helpen is beperkt. Juist zwakke contacten kunnen je verder brengen’

Netwerken en gender

‘Kijk je naar gender, dan zie je dat mannen over het algemeen veel zwakke banden hebben, terwijl vrouwen over het algemeen meer sterke dan zwakke banden hebben. Vrouwen vinden het ook plezieriger om te netwerken met mensen met wie ze een band hebben. Dat zorgt voor het gevoel van ongemak om bij een event op een onbekende af te stappen,’ aldus Martens. ‘Maar nu je dit weet, kun je elkaar daarin ook ondersteunen.’

‘Vrouwen bewegen zich graag langs de randen van een netwerk, terwijl mannen graag in het hart zitten. Vrouwen zijn daardoor minder zichtbaar in netwerken,’ aldus Martens. Bovendien maken vrouwen wel de connectie in een netwerk, maar zij maken daar – in tegenstelling tot mannen – minder vaak gebruik van. Zij hebben er dus minder profijt van over het algemeen. Maar ook als je een brugfunctie vervuld hebt in een netwerk – je hebt 2 mensen met elkaar in contact gebracht – dan is dat waardevol. Daar mag je best iets voor terug vragen.’ Verder tipt Martens de bezoekers te letten op ons-kent-onsgedrag. ‘Dat is niet erg. Maar wees je ervan bewust. En wees je ervan bewust dat je daar zelf ook aan meewerkt.’

‘Nu je dit weet, kun je elkaar daarin ook ondersteunen’

Nog veel kansen

En nu de praktijk. Een jonge financial vraagt of je als young professional wel iets te brengen hebt in een netwerk. Martens: ‘Jazeker! Je hebt een frisse blik, stelt andere vragen en hebt ‘verse’ kennis. Dat kan zeker waardevol zijn voor anderen.’ En is een vrouwennetwerk wel een goed idee als je dit hebt gehoord? Martens: ‘Als het maar geen klaagclub is. Vrouwen zijn altijd erg goed in empowering en ondersteuning, maar leg de link ook naar ‘we moeten het samen doen’. Doe je beide, dan is dat ijzersterk.’ Martens ziet veel kansen liggen voor de aanwezigen, want op de stelling ‘Ik maak heel veel gebruik van zwakke banden om mijn netwerk uit te breiden en kennis te vergaren’ antwoord 75 procent dat zij dat (nog) niet doen.

Sponsorschap

‘Vrouwen worden overgementord en ondergesponsord,’ opent Martens haar laatste onderdeel. ‘Een mentor vertelt wat er kan, een sponsor opent deuren voor je. Een sponsor is als het ware een ambassadeur. Vrouwen die een sponsor hebben vragen 22 procent vaker om moelijker opdrachten en salarisverhoging. Mannen en vrouwen zijn meer tevreden over hun loopbaanontwikkeling als ze een sponsor hebben. Helaas onderschatten ambitieuze vrouwen het effect van sponsoring. Het helpt echt om een stap te maken! Dus zoek een sponsor of ben een sponsor voor iemand anders!’

