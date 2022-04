Analyse: steeds duidelijker bij ECB dat rente echt omhoog moet

De beleidsmakers bij de Europese Centrale Bank (ECB) kunnen verschillen van mening over hoe ze moeten reageren op de oorlog in Oekraïne, maar ze lijken het steeds meer eens over de noodzaak om de rente te verhogen. Want alleen zo kunnen ze de hard oplopende inflatie beteugelen. Dit constateert persbureau Bloomberg in een analyse.

Hoewel de oorlog in Oekraïne het economisch herstel uit de coronacrisis in gevaar brengt, maken de beleidsmakers zich namelijk grote zorgen over de energieprijzen die door het conflict flink zijn opgelopen. Als de ECB niet stopt met zijn nog altijd zeer soepele rente- en steunbeleid, dreigt de inflatie te ver op te lopen. Terwijl de inflatie, ook volgens het mandaat van de ECB, juist omlaag moet.

–> Lees ook: Hoogste inflatie sinds april 1976 door dure energie

Kwestie van snelheid

Volgens Dirk Schumacher, een econoom bij vermogensbeheerder Natixis in Frankfurt, kan iedereen zien dat het beleid van de ECB weer normaal gemaakt moet worden. “Het is alleen een kwestie van snelheid en hoe groot de maatregelen moeten zijn”, zegt hij over de dilemma’s waar de beleidsmakers bij de centrale bank zich deze week zullen moeten buigen.

Donderdag staat er weer een rentebesluit in de agenda. Niemand verwacht dat er dan al echt grote knopen doorgehakt zullen worden. Economen van Goldman Sachs denken bijvoorbeeld dat er pas in september een eerste renteverhoging komt. Wat ook meespeelt is dat het nog lastig in te schatten is wanneer de ECB precies stopt met het massaal netto opkopen van obligaties om de economie van de eurozone te stimuleren.

Inflatie nog harder opgelopen

Tijdens de vorige vergadering in maart kozen de centrale bankiers voor het versneld afbouwen van het opkoopprogramma. Sindsdien is de inflatie in de eurozone nog harder opgelopen en hebben verschillende landen hun groeiramingen voor de economie naar beneden bijgesteld. Verschillende ECB-bestuurders, waaronder president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB), hebben al gezegd dit jaar meer dan één renteverhoging van de ECB te verwachten.

Volg Executive Finance op LinkedIn!