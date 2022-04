Atradius: aantal faillissementen verdubbelt door stoppen steun

Het aantal faillissementen in Nederland neemt in 2022 naar verwachting met 101 procent toe ten opzichte van vorig jaar. Dat is fors meer dan de wereldwijde verwachting van 51 procent. Vooral het stopzetten van de overheidssteun speelt een grote rol. Dat concludeert kredietverzekeraar Atradius in zijn faillissementsvooruitzichten voor 2022 en 2023, meldt De Telegraaf.

Wereldwijd liet het aantal faillissementen vorig jaar nog een daling van 29 procent zien in vergelijking met de periode vóór de coronacrisis. Wel zijn er grote verschillen zichtbaar tussen landen en dat is volgens Atradius vooral te verklaren door steun die wel of niet is verleend.

Zo is in landen met omvangrijke steunpakketten zoals Nederland (-41 procent), Portugal (-57 procent), Nieuw-Zeeland (-32 procent) en de Verenigde Staten (-34 procent) een sterke daling van het aantal faillissementen zichtbaar, terwijl landen als Spanje (+42 procent), Tsjechië (+21 procent) en Italië (+19 procent) juist werden geconfronteerd met een stijging van het aantal bedrijfssluitingen. Hier was het economische herstel relatief zwak of werd de overheidssteun al in een eerder stadium afgebouwd.

