CFO’s moeten comfortzones verlaten om digitalisering te optimaliseren

Uit het wereldwijde PwC-onderzoek ‘The Digital CFO’ blijkt dat 73 procent van de ondervraagde CFO’s digitalisering van de financiële functie erg belangrijk vindt. Tegelijk staat die digitalisering bij de meeste bedrijven nog in de kinderschoenen. “CFO’s moeten hun comfortzones verlaten om nieuwe kennis en nieuwe digitale vaardigheden op te doen waarmee ze hun organisaties adequaat op veranderingen kunnen laten inspelen”, vindt Alexander Staal, PwC’s finance transformation leader.

Grote bedrijven blijken veel verder met digitalisering dan kleinere bedrijven, toont het onderzoek. Ook IT-bedrijven staan er relatief goed voor, maar de financiële functie van nuts- en bouwbedrijven blijft qua investeringen en resultaten op het gebied van digitalisering nog achter. Er blijft genoeg werk te doen, want uit het onderzoek blijkt dat 44 procent van de CFO’s verwacht dat budgetten voor digitale projecten tot 25 procent kunnen toenemen.

Gebrek aan kennis en capaciteiten

Het gebrek aan de juiste kennis en capaciteiten bij medewerkers blijkt een van de belangrijkste redenen waarom bedrijven nog niet voldoende gedigitaliseerd zijn. Alexander Staal ziet door technologische ontwikkelingen nieuwe werkterreinen ontstaan. ‘Technologie maakt dingen mogelijk die vroeger niet konden. Daardoor verandert de manier van zakendoen meer en sneller dan ooit, wat zijn weerslag heeft op interne bedrijfsprocessen; organisaties moeten mee met deze technologische ontwikkelingen.’

Digitalisering versterkt strategische rol

Vaak blijkt voor organisaties de zoektocht naar personeel met de juiste kennis lastig. Nieuwe technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat processen sneller kunnen dankzij automatisering. “Het geeft nog maar eens aan dat investeren in het digitaliseren van de financiële functie helpt”, legt Staal uit. “Daardoor neem je mensen werk uit handen. Denk aan AI-ondersteunde voorspellingsmodellen en toekomstgerichte data-analyses. CFO’s kunnen daarmee hun strategische rol versterken. Maar digitalisering zorgt er ook voor dat medewerkers hun tijd in andere zaken kunnen steken, waardoor processen sneller en efficiënter gaan. Daarbij zullen de grenzen tussen diverse functionele gebieden, zoals marketing, sales en HR, steeds meer verdwijnen. In plaats van per subafdeling moeten organisaties meer en meer gaan denken in termen van klantprocessen, waarop ze hun beslissingen baseren en betere producten kunnen aanbieden.”

Financiële functie herdefiniëren

CFO’s van bedrijven in de IT-branche hebben hun digitalisering goed op orde. Deze organisaties werken bijvoorbeeld al met chatbots en planning tools, op basis van kunstmatige intelligentie. Ook grotere bedrijven met een omzet van meer dan tien miljard euro hebben vaker hun financiële afdelingen digitaal op orde. Dit komt omdat ze gemakkelijker investeringen kunnen doen in het automatiseren van financiële processen. Ook beschikken ze vaak over personeel met voldoende kennis van IT.

Nuts- en bouwbedrijven blijken uit het onderzoek juist weinig te doen aan de digitalisering van hun financiële afdelingen. Volgens Staal zal personeel dat in de toekomst in de financiële functie werkt bredere kennis van technologie moeten hebben en op de te hoogte moeten zijn van de laatste ontwikkelingen op dat gebied. “In tegenstelling tot het verleden waarin de traditionele boekhouder de hoofdrol speelde, zal de financiële functie van de toekomst veel meer mensen nodig hebben die kunnen omgaan met grote hoeveelheden data, robotica, dashboards en data-analyse, om deze optimaal in te zetten voor hun bedrijf.”

Meer digitalisering betekent dat er een andere manier van organiseren bij komt kijken. “CFO’s moeten in de spiegel kijken. Digitalisering moet een prominentere plek krijgen binnen de financiële functie. Dankzij de komst van bijvoorbeeld datamanagement en kunstmatige intelligentie gaat het takenpakket van een werknemer op de financiële afdeling er anders uitzien. Door de blijvende ontwikkelingen op het gebied van digitalisering moeten CFO’s kritisch kijken naar het huidige takenpakket en dat herdefiniëren”, besluit Staal.

