Cybercriminelen richten zich in toenemende mate op de financiële sector

Financiële instellingen zijn in toenemende mate slachtoffer van ransomware en hebben te maken met destructieve aanvallen. Dit blijkt uit het Modern Bank Heist-rapport van VMware, waarin CISO’s en security-leiders van de financiële sector naar het veranderende gedrag van cybercriminele kartels zijn gevraagd. Cybercriminele kartels beperken zich niet langer tot fraude met overschrijvingen, maar richten zich nu ook op marktstrategieën, beleggingsrekeningen en banken.

In het rapport zegt 63% van de financiële instellingen dat het aantal destructieve aanvallen is toegenomen. Cybercriminelen zetten dit soort aanvallen in om bewijsmateriaal te laten verdwijnen. Daarnaast heeft 74% van de ondervraagden in het afgelopen jaar ten minste één ransomware-aanval meegemaakt, waarbij 63% het geëiste losgeld betaalde. De meerderheid van de financiële instellingen gaf aan dat ze Rusland als de grootste zorg beschouwen.

Op zoek naar niet-openbare marktinformatie

Uit het rapport blijkt ook dat cybercriminelen, als ze eenmaal toegang hebben tot een financiële organisatie, niet langer alleen uit zijn op overschrijvingen of toegang tot kapitaal. In plaats daarvan zijn cybercriminele kartels steeds vaker op zoek naar niet-openbare marktinformatie, zoals winstramingen, een beursgang en belangrijke transacties. 66% van de financiële instellingen heeft te maken gehad met aanvallen die gericht waren op marktstrategieën. Deze moderne marktmanipulatie komt overeen met economische spionage en kan worden gebruikt om handel met voorkennis te digitaliseren.

Belangrijke bevindingen zijn onder meer:

60% van de financiële instellingen ondervond een toename van ‘island hopping’, waarbij cybercriminelen zich richten op de meer kwetsbare externe partners van een organisatie om de beveiliging van het doelwit te ondermijnen en toegang te krijgen tot hun netwerk. Dit is toegenomen met 58% ten opzichte van vorig jaar. Hieruit blijkt dat het kapen van de digitale transformatie van een financiële instelling – om de afdelingen middels ‘island hopping’ aan te vallen – het ultieme gewenste resultaat van een aanval is geworden.

67% van de financiële instellingen heeft manipulatie van tijdstempels waargenomen. Deze aanval draagt de naam Chronos (naar de god van de tijd in de Griekse mythologie). Opmerkelijk is dat 44% van de Chronos-aanvallen gericht was op marktposities.

83% maakt zich zorgen over de beveiliging van cryptovalutabeurzen. Het voordeel voor cybercriminelen om deze beurzen als doelwit te nemen, is dat succesvolle aanvallen direct in cybergeld kunnen worden omgezet.

De meerderheid van de financiële instellingen is van plan hun budget dit jaar met 20% tot 30% te verhogen. De top van de investeringsprioriteiten bestaat uit uitgebreide detectie en respons (XDR), beveiliging van workloads en mobiele beveiliging.

Eindeloze race

In een reactie zegt Frederick Verduckt, Lead Cybersecurity SE – CoE – NEMEA bij VMware: “In cybersecurity spreekt de financiële wereld nog altijd tot de verbeelding, maar eigenlijk zijn er op het gebied van aanvalstechnieken weinig verschillen tussen sectoren. Ook cyberaanvallers zijn minder begaan met de sector dan met de schade die ze kunnen berokkenen. Hoe meer weerstand een organisatie kan bieden, des te minder hackers geïnteresseerd zijn. Wie security en businesscontinuïteit in één adem kan vermelden, heeft daarom een streepje voor. Succesvolle organisaties beseffen dat cybersecurity een eindeloze race is en gaan uit van een beleid dat inzet op hoge beschikbaarheid en het voorkomen van problemen.”

Volg Executive Finance op LinkedIn!