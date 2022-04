DNB: verbetering financiële positie pensioenfondsen zet door

De financiële positie van Nederlandse pensioenfondsen is in het eerste kwartaal voor het achtste kwartaal op rij verbeterd. Dit komt omdat de fondsen dankzij de gestegen rente minder geld achter de hand hoeven te houden voor hun pensioenuitkeringen. Dat meldde De Nederlandsche Bank (DNB).

Volgens de centrale bank daalde de waarde van de verplichtingen sneller dan het pensioenvermogen. Door de gestegen rentes op de financiële markten daalden de totale verplichtingen met 151 miljard euro naar 1437 miljard euro, terwijl het totale pensioenvermogen met 108 miljard euro afnam tot 1707 miljard euro.

Dekkingsgraad fors gestegen

De dekkingsgraad van de pensioensector in zijn geheel is uitgekomen op 118,8 procent. Dat is een stijging ten opzichte van het vorige kwartaal van 4,5 procentpunt en is ruim hoger dan een jaar eerder. Toen was de dekkingsgraad 106,4 procent. De dekkingsgraad is de graadmeter voor de actuele financiële positie van pensioenfondsen en geeft de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen weer.

Optimisme

De grote Nederlandse pensioenfondsen gaven eerder deze maand al aan optimistisch te zijn om de pensioenen voor het eerst in jaren te verhogen. Hun financiële positie is afgelopen kwartaal behoorlijk verbeterd door het oplopen van de rente, ondanks dat er op de aandelenmarkten grote tegenwind was door de oorlog in Oekraïne. Als de overheid zoals verwacht bepaalde regels voor de fondsen iets versoepelt, liggen hogere pensioenen voor miljoenen Nederlanders binnen handbereik.

Belangrijke graadmeter voor de fondsen is hun beleidsdekkingsgraad, die het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden weergeeft. Die steeg volgens DNB in het eerste kwartaal met 2,9 procentpunt tot 111,0 procent. Dat betekent dat pensioenfondsen voor elke euro aan toekomstige pensioenverplichtingen 1,11 euro in kas hebben. Om de pensioenen te mogen verhogen, moet de beleidsdekkingsgraad minimaal 110 procent zijn. Maar er ligt een voorstel in het parlement om de grens te verlagen naar 105 procent per 1 juli.

