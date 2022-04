Eerste circulaire stappen voor mkb’ers

De vraag is niet óf je als ondernemer stappen moet zetten om je bedrijf circulair en toekomstbestendig te maken. De vraag is vooral wanneer je ermee begint. Aan de nogal vrijblijvende regelgeving van de afgelopen jaren is een einde gekomen. Nationaal en Europees beleid duwen de markt naar circulariteit. Een groeiende groep bewuste consumenten en afnemers dringt aan op verantwoorde bedrijfsvoering. Wie niet op tijd aanhaakt, fietst al gauw ver achter de kopgroep. Afwachten is geen optie meer.

De circulaire economie draait om slim en duurzaam hergebruik van grondstoffen, materialen en producten. Dat leidt tot nieuwe diensten, kostenbesparing en betere leveringszekerheid. En tot fors minder verspilling en vervuiling.

Dit boek legt de circulaire principes uit en helpt je om zelf de eerste circulaire stappen te zetten. Begin klein. Het is vooral een kwestie van doen. Er zijn al veel mooie initiatieven en businesscases. De circulaire economie is zo volkomen logisch dat je je afvraagt waarom we er niet veel eerder mee zijn begonnen.

“In dit overzichtelijke boek neemt Jan Willem Wensink bedrijven mee op de eerste stappen van de ‘hobbelweg’ die de circulaire transitie in alle eerlijkheid ook is. Vanaf de eerste stap (wat is circulair eigenlijk?) tot concrete operationalisering (hoe verandert inkopen?). Een waardevol boek voor elke professional die werkzaam is in het Nederlandse mkb en een verschil wil maken.” – Mark Beumer, manager Kenniscentrum Versnellingshuis Nederland Circulair!

Over de auteur

Jan Willem Wensink is freelance journalist. Hij is ervan overtuigd geraakt dat circulaire bedrijfsvoering in de komende jaren noodzakelijk wordt, als antwoord op leveringsrisico’s, CO2-uitstoot en verspilling van materialen. Hij spoort ondernemers aan om nu een begin te maken met circulair ondernemen; een strategische zet om nieuwe businesskansen te ontdekken én echt toekomstbestendig te zijn.

