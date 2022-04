FD: Best betaalde topbestuurder is een CFO

ASML-CFO Roger Dassen is de best betaalde bestuurder van 2021. Zo blijkt uit onderzoek van het Financieele Dagblad. Dankzij een ’tekenbonus’ en de koersexplosie van de chipmachinemaker kon hij vorig jaar meer dan twintig miljoen euro bijschrijven.

De topsalarissen van de bestuurders van grote beursfondsen zijn in het tweede coronajaar met gemiddeld 35 procent gestegen. Belangrijkste reden hiervoor is het onverwacht krachtige herstel van de economie in 2021, wat zich vertaalde in hogere jaarbonussen. Ook de hogere aandelenkoersen droegen fors bij aan de salarisgroei.

Dat blijkt uit het jaarlijkse beloningsonderzoek van het FD onder twintig AEX-fondsen, dat dit keer in samenwerking met onafhankelijk beloningsexpert Hein Haenen werd uitgevoerd. De ranglijst van best verdienende bestuurder wordt voor de verandering niet aangevoerd door Nancy McKinstry van uitgever Wolters Kluwer. Zij kon 14,4 miljoen euro naar haar bankrekening overschrijven en werd eervol tweede.

Dassen grootverdiener

De grootverdiener van 2021 is een CFO. Het is Roger Dassen, financieel topman bij chipmachinemaker ASML. Zijn totale beloning over 2021 kwam uit op 20,1 miljoen euro. Dat is vooral te danken aan het pakket aandelen dat hij bij zijn aantreden in 2019 ontving bij wijze van eenmalige compensatie omdat hij bij zijn vorige werkgever (Deloitte) fors meer verdiende.

Het pakket vertegenwoordigde destijds een waarde van 1,2 miljoen euro en was door sterke bedrijfsprestaties en een koersexplosie van het aandeel ASML (+65%) over 2021 begin dit jaar 12,7 miljoen euro waard. Dassen moet de aandelen overigens nog twee jaar vasthouden. De top-3 wordt gecomplementeerd door topman Peter Wennink van ASML met 11,5 miljoen euro.

President-commissaris Gerard Kleisterlee van ASML begrijpt dat het pakket vragen opwerpt maar ‘iedere ASML-aandeelhouder heeft geprofiteerd’. Commissarissen zagen volgens hem geen reden om vooraf vastgelegde regels achteraf arbitrair of discretionair te wijzigen.

