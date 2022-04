Finance week: Focus op rentebesluit, inflatie en cijfers

De aandacht op de beurs gaat deze week uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Daarnaast staan ook inflatiecijfers uit de Verenigde Staten op de planning en begint het nieuwe cijferseizoen alweer. In de VS komen onder meer de grote banken JPMorgan Chase, Citigroup, Morgan Stanley en Goldman Sachs met de resultaten over het eerste kwartaal.

De beursweek is deze week kort in Europa en de VS. Vanwege Goede Vrijdag is donderdag de laatste handelsdag van de week.

ECB komt bijeen

Op die dag komen ook de beleidsmakers van de ECB bijeen. Tijdens de vorige vergadering in maart kozen de centrale bankiers voor het versneld afbouwen van het opkoopprogramma. Sindsdien is de inflatie in de eurozone nog harder opgelopen en hebben verschillende landen hun groeiramingen voor de economie naar beneden bijgesteld. Verschillende ECB-bestuurders, waaronder president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB), hebben al gezegd dit jaar meer dan één renteverhoging van de ECB te verwachten.

In de VS komen eerder in de week al cijfers over de inflatie naar buiten. In februari bedroeg de geldontwaarding nog 7,9 procent op jaarbasis, maar door de oorlog in Oekraïne is de verwachting dat de inflatie afgelopen maand verder door is gestegen. Onder meer de hoge olieprijzen droegen daaraan bij. De Amerikaanse centrale bank Federal Reserve verhoogde de rente al wel.

Nieuw cijferseizoen

Op de beurzen in New York begint verder het nieuwe cijferseizoen. Woensdag opent JP Morgan Chase de boeken, een dag later gevolgd door de grote branchegenoten. Ook vermogensbeheerder Blackrock en luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines komen met resultaten.

In Amsterdam komen ook al enkele bedrijven met cijfers. Daarbij gaat het vooral om de wat kleinere ondernemingen zoals apothekenleverancier Fagron, laadpalenuitbater Fastned, chiptoeleverancier RoodMicrotec en navigatiedienstverlener TomTom. Elders in Europa komt luxeconcern LVMH met omzetcijfers en opent de Zweedse producent van communicatieapparatuur Ericsson de boeken.

Volg Executive Finance op LinkedIn!