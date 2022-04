Hét managementboek voor Digitale Transformatie

U heeft een belofte in uw handen. Na het lezen van dit boek kunt u gegarandeerd de strategie bepalen die nodig is om uw organisatie naar de volgende fase van de digitale transformatie te brengen.

De digitale transformatie gaat niet over technologie. Het gaat over wat u en uw organisatie ermee doen om relevant te blijven in een digitaliserende samenleving. Het gaat over hoe u en uw medewerkers samenwerken om producten en diensten te ontwikkelen die passen in ons huidige tijdperk en hoe de bedrijfsprocessen daarvoor veranderd moeten worden. En het gaat over veranderingen in uw bedrijfsmodel en de verdeling van kosten en baten in de begroting.

Al uw business vraagstukken over digitale transformatie worden beantwoord, waaronder:

· Wat moet mijn organisatie doen om relevant te blijven in een digitaliserende samenleving?

· Welke klantstrategie is voor mijn organisatie de juiste bij de ontwikkeling van nieuwe digitale producten en diensten?

· Hoe kan ik mijn organisatiestructuur en -cultuur zo inrichten dat medewerkers innovatie gaan nastreven en nieuwe kostenstructuren en verdienmodellen gaan ontwikkelen?

· Welke nieuwe technologieën zijn voor mijn organisatie het meest effectief? En welke niet?

· Hoe richten wij onze bedrijfsprocessen in, zodat we efficiënt blijven in de levering van onze traditionele producten, en tegelijkertijd nieuwe digitale diensten kunnen aanbieden?

· Wat is voor mijn organisatie de best passende datastrategie?

· Hoe kan mijn organisatie gedurende de transformatie bepalen wat steeds de meest effectieve investering is?

Geïnteresseerd? U kunt hier het boek bestellen.

James van de Merbel en Sander Jansen hebben beiden veel praktijkervaring bij het digitaal transformeren van organisaties. De abstracte theorie in dit boek wordt verrijkt met hun voorbeelden uit de praktijk en de door hen ontwikkelde bewezen modellen. Deze helpen managers, bestuurders en leiders in het bedrijfsleven en bij de overheid om vanuit de business een concreet succes te maken van een ingrijpende transformatie.

Om deze belofte gestalte te doen krijgt de lezer òòk een online training, welke integraal deel uitmaakt van dit boek. Zonder aanvullende kosten! Met het boek in de hand en de online training wanneer u dat wenst.

Over de auteurs:

Sander Jansen is een bewezen innovator met praktijkervaring als manager en bestuurder van bedrijven in de media- en communicatie-industrie. Dankzij de digitale transformatie in deze sector heeft hij innovaties ontwikkeld en toegepast, waardoor zijn organisaties leidende posities in hun markten hebben verkregen. Sander is cum laude afgestudeerd op de faculteit Management, Science and Technology van de Open Universiteit, met zijn thesis over Sociale Innovatie. Ook is Sander als docent en adviseur verbonden aan verschillende opleidingsinstituten, waaronder HU University of Applied Studies (Utrecht) waarvoor hij de module Digitale Transformatie heeft ontwikkeld.

James van de Merbel heeft van jongs af aan een passie voor kunstmatige intelligentie en robotisering. Hij studeerde informatietechnologie in combinatie met bedrijfskunde en specialiseerde zich vervolgens in het op elkaar afstemmen van de twee vakgebieden. Na consultancy rollen bij onder meer grote consultancy organisaties, was hij als CIO verantwoordelijk voor het strategisch neerzetten van informatiemanagement bij de grootste bouwer van Nederland en wist hij internationaal een digitale transformatie te realiseren. Zo begeleidde hij de implementatie van het ERP-systeem, waarmee hij de Microsoft award voor beste internationale implementatie in de wacht sleepte. James is daarnaast betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe curriculum voor de bedrijfskundige informatica/IT business managementopleidingen van Hogeschool Rotterdam en is vanuit bestuursfuncties betrokken bij allerlei innovatieve projecten.

