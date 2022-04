“Het succes van e-facturatie begint bij inkoop”

Niet pdf en al zeker geen papier. Volgens Christian van Geel, vice-president sales & marketing bij Dynatos, moeten CFO’s gaan voor een volledige digitale transformatie. En dus ook voor elektronische facturen. “Dat levert sneller inzicht op van hoe jouw organisatie ervoor staat en zorgt voor een ’touchless’ verwerking van facturen.”

“Het is eigenlijk onbegrijpelijk”, begint Van Geel zijn uitleg. “Aan de ene kant wordt bij een bedrijf een digitaal bestand geprint of met een druk op de knop tot pdf gemaakt en aan de andere kant wordt dat bestand weer ontvangen met een technologie die het kan uitlezen. Terwijl dat digitale bestand ook ineens verstuurd kan worden. Zonder stappen als uitprinten en verzenden of het maken van een pdf, het versturen per e-mail en uiteindelijk de herkenning via Optical Character Recognition-software. Dat kan… Nee, dat moet eenvoudiger. De verwerking van facturen in het financiële systeem kan als deze in een elektronisch formaat wordt aangeleverd namelijk volledig automatisch.”

Facturen matchen

Opvallend genoeg begint dat digitaliseringstraject niet per se bij de facturen zelf, maar juist bij de voorkant. “Hoeveel leveranciers van jouw organisatie maken al gebruik van digitale facturen? Daarnaast: heb je de inkoopcontracten zo goed ingeregeld dat jij en je medewerkers op basis daarvan purchase orders kunnen aanmaken? Als deze PO’s geaccordeerd zijn in de organisatie, kun je binnenkomende facturen daarmee matchen. En automatisch voor betaling klaarzetten. De PO is immers al akkoord bevonden.”

Optical Character Recognition-software voor herkennen van gegevens op pdf’s is in de loop der jaren wel wat beter geworden, constateert Van Geel. “Maar eigenlijk zet je daarbij de pdf weer om in een digitaal formaat. Alhoewel de techniek beter is geworden heb je nog steeds kans dat er velden verkeerd worden gelezen. Daar waar je die kans bij echt e-facturen niet hebt. Want dat is communicatie welke volledig digitaal plaatsvindt. Zonder tussenstappen. Daarbij verstuurt een leverancier een factuur via XML, EDI of via kanalen als Peppol of Tungsten of landspecifieke kanalen als SDI in Italië. Het maakt niet uit welk platform het is, als je een goed e-facturatieplatform hebt, kan deze de verstuurde factuur ophalen, herkennen en uitlezen. Facturen die als basis een PO-nummer hebben, worden vervolgens automatisch geboekt als er geen afwijkingen zijn. Systemen hanteren daarbij matchingscriteria zoals de prijs, het PO-nummer zelf, maar ook of er een goederenontvangst is gedaan.”

Scan uitvoeren

Wie wil weten of zijn leveranciers aan één van de genoemde netwerken hangen, kan een onboarding analyse uitvoeren. Van Geel: “In korte tijd zie je zo hoeveel van je facturen je elektronisch kunt laten verlopen. Vaak zijn dat er opvallend veel. Het Routty-platform dat Dynatos in de markt zet heeft voor klanten een dashboard waar informatie wordt gedeeld over welke leveranciers er al in staat zijn om digitaal te factureren via bijvoorbeeld Peppol of andere netwerken. Proactief wordt de klant geïnformeerd over mogelijke digitale transformatie. Zodoende kan het proces om van pdf af te komen aanzienlijk worden versneld.”

Sneller betaald krijgen

Die scan helpt, maar je moet als organisatie een onboarding-strategie voor digitalisering bepalen voor de langere termijn. Hoe krijg je leveranciers zo ver dat ze van het eenvoudige en alom geaccepteerde pdf afstappen? De technologie is er, nu de uitvoering van de bedrijven nog. Sneller betaald worden kan voor leveranciers ook een incentive zijn om over te stappen. Van Geel: “Dat je niet een betalingstermijn van dertig dagen hoeft aan te houden, maar wellicht maar veertien dagen. Omdat de factuur zo snel door de systemen loopt. De vraag is natuurlijk of je dit als organisatie wilt aanbieden, kijkende naar de cashflow binnen je bedrijf. Die onboarding strategie op de lange termijn begint ook weer bij het initiële contract met een leverancier. Maak afspraken over het factuurformaat en dwing bepaalde standaarden af als dat mogelijk is.”

En zo kan het automatisch verwerken van de facturen een kwestie van een druk op de knop zijn, mits dit proces gedigitaliseerd plaatsvindt. Van sourcing tot aan betaling. Wie vervolgens de data van zijn uitgaves oftewel spend heeft, kan analyses draaien. Van Geel: “Divisie X koopt driehonderd laptops bij een andere leverancier dan divisie Y. Wellicht moeten we die spend bundelen bij één leverancier om meer inkoopkracht te hebben. Op spend management platform Coupa zie je zelfs dat die inkoopkracht wordt gebundeld over verschillende bedrijven. Bedrijf X en Y zeggen dat ze laptops willen kopen en bieden leveranciers de kans om voor die gebundelde uitvraag met een aanbod te komen. Dat is de volgende stap in spend management en zorgt ook nog eens voor een duurzamere inkoop.”

Volledig digitaal

Om die volgende stap te zetten, zal de basis, de digitale verwerking van de facturen op orde moeten zijn. Van Geel: “Waar we nu nog vooral een pdf-land zijn, ligt de kans er om het factuurproces de komende jaren volledig digitaal te maken. We moeten af van de pdf- factuur. De weg van source to pay kan volledig digitaal, de technologie is er. Dat is efficiënt, effectief en voorkomt fouten. Daarnaast krijgt de financiële afdeling meer ruimte om als een businesspartner te fungeren op basis van de meest actuele cijfers die volledig digitaal tot stand zijn gekomen. Waarom zouden we dit traject dan niet digitaliseren?”

