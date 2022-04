IMF ziet meer interesse cryptomunten in corrupte landen

Cryptomunten zijn populairder in landen met meer corruptie, maar ook in landen met strenge controles op kapitaal. Dat meldt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een rapport waarin het oproept tot meer regulering van cryptomunten.

Volgens het IMF kunnen de resultaten van het eigen onderzoek betekenen dat cryptomunten als bitcoin en ethereum gebruikt worden om door corruptie verkregen geld weg te sluizen. Ook zouden de digitale valuta een mogelijkheid bieden om die strenge controles op kapitaal te omzeilen. In beide gevallen zouden extra controles op transacties in cryptomunten een oplossing kunnen betekenen.

Moeite met regulering

Landen wereldwijd hebben moeite om te bepalen hoe ze digitale munten het best kunnen reguleren. Daardoor verschilt de mate waarin landen controles uitvoeren sterk. Er zit in totaal meer dan 1,8 biljoen euro aan waarde in cryptomunten.

Het IMF waarschuwt wel dat het onderzoek te beperkt was om harde conclusies te trekken. In 55 landen is tussen de 2000 en 12.000 mensen per land gevraagd of ze in 2020 cryptomunten bezaten of gebruikt hadden.

