Kabinet wil begrotingsplannen in voorjaar in plaats van Prinsjesdag

Het kabinet onderzoekt mogelijkheden om het begrotingsproces verder te stroomlijnen. Voorstellen zouden voortaan in het voorjaar gepubliceerd kunnen worden, zodat de Kamer meer voorbereidingstijd heeft. Op Prinsjesdag zou dan de miljoenennota worden gepresenteerd en de definitieve voorstellen ingediend worden.

Onder meer het Belastingplan zou dan vanaf volgend jaar al veel eerder vormgegeven kunnen worden, waardoor plannen soepeler kunnen worden ingevoerd, in plaats van dat regels, handboeken, portals en software in de weken voor de eerste januari haastig worden aangepast. In het voorjaar wordt dan een brief met fiscale voornemens gedeeld met de Tweede Kamer. Daardoor heeft het parlement langer de tijd om te reageren, in plaats van dat het Belastingplan in één zitting wordt behandeld.

In pas met Europa

De Raad van State adviseerde vorig jaar dat de miljoenennota in het voorjaar gepresenteerd zou moeten worden, om zo in de pas te lopen met de Europese begrotingscyclus en het parlement en de senaat meer tijd te geven om zich in de begrotingsplannen te verdiepen. Zo zouden ze meer inspraak hebben op de begroting. Het kabinet onderzoekt momenteel opties naar aanleiding van dit advies en lijkt voornemens dit vanaf 2023 in te voeren. Het is alleen niet duidelijk wat de gevolgen hiervan zouden zijn voor organisaties als de Belastingdienst en de druk op de uitvoering.

Prinsjesdag 2023

Prinsjesdag blijft dan nog wel bestaan, maar de algemene beschouwingen waarbij de Kamer zich buigt over de plannen vinden dan vóór de derde dinsdag van september plaats. De beleidsvoornemens worden aan de hand daarvan aangescherpt en op Prinsjesdag worden definitieve voorstellen ingediend ter goedkeuring van de Eerste en Tweede Kamer. De troonrede zou daardoor volgens minister Kaag van Financiën een ander karakter krijgen.

