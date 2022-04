Lichte groei van wereldhandel in februari

De wereldhandel is in februari met 0,3 procent gegroeid ten opzichte van januari. In de eurozone was er een positieve groei van zowel invoer (1 procent) als uitvoer (1,1 procent).

Ook is de wereldwijde industriële productie is in februari met 0,9 procent toegenomen ten opzichte van januari, zo blijft uit de Wereldhandelsmonitor van het CPB. De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn.

